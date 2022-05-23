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    • 23.05.2022 12:48
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    • 23.05.2022 12:51
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    Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!

    Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına saklanarak ve Atatürk'ü istismar ederek siyaset yapan CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de gerçekleştirdiği miting ile bir kez daha patladı. Partideki Atatürkçü isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'Atatürk Havalimanı' üzerinden 'Atatürk'ü istismar ederken taktığı maskesi dün yaptığı miting ile bir kez daha düştü. Kılıçdaroğlu mitinginde HDP, FETÖ ve Gezicilere selam gönderirken Atatürk'ün posterine bile yer verilmedi.

    takvim.com.tr
    ’FETÖ, HDP ve Geziciler’ var ’Atatürk’ yok!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığı her geçen gün daha da belirginleşiyor.

    'ATATÜRKÇÜLÜK' MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ
    Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürkçü isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'Atatürk Havalimanı' üzerinden 'Atatürk'ü istismar ederken taktığı maskesi dün yaptığı miting ile bir kez daha düştü.

    CHP MİTİNGİNDE 'ATATÜRK'E YER YOK
    Atatürk'ün kurduğu parti CHP, sadece siyaseten Gazi Mustafa Kemal Atatütrk'ün adını kullanırken, Maltepe'deki mitingde kurulan sahnenin hiçbir yerinde postere yer vermedi. Her yerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ise dikkat çekti.

    Atatürk'ün ismini adeta partiden silmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu miting meydanlarında da Atürk'e yer vermezken, Kılıçdaroğlu'nun HDP, FETÖ ve Gezicilere selam göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

    PKK'NIN KULLANDIĞI SLOGANLAR ATILDI
    Miting alanına yürüyüş koluyla gelen CHP Gençlik Kolları, PKK'nın sıkça kullandığı "Jin, Jiyan, Azadi' (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganını attı. Eyleme FETÖ-PKK başta olmak üzere terör iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin oluşturduğu KHK platformları da katıldı.

    CHP lideri terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kastederek "Partileri kapatmaya hazırlanıyorlar." dedi.

    İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNGİNDEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
    İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingde 'Atatürk' yerine tercih ettiği ve selam çaktığı yapılara ilişkin detaylar...

    DEVASA KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI
    Mitingde 120 metrelik dev sahne kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar görülmeyen büyüklükte bir fotoğrafı asıldı. Ama Atatürk yer almadı.

        HDP'YE DESTEK
        CHP lideri, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kastederek "Partileri kapatmaya hazırlanıyorlar." dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Konserleri yasaklıyorlar, Kürtçeye bile tahammül edemiyorlar." şeklindeki sözleriyle HDP'ye selam çaktı.


        Kılıçdaroğlu'nun benzeri de mitingde yer aldı

        HDP VE FETÖ'NÜN DESTEK VERDİĞİ YÜRÜYÜŞE GÖNDERME YAPTI
        Kılıçdaroğlu, beş yıl önce yaptığı HDP ve FETÖ'nün destek verdiği Adalet Yürüyüşü'nü hatırlattı. Terör bağlantılarını görmeden siyasi yasaklılar olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın." dedi.

        FETÖ BAĞLANTILILARA VAAT
        Kılıçdaroğlu'nun FETÖ bağlantıları nedeniyle TSK ile ilişkileri kesilen ya da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Harp Okulu'ndan atılanların serbest bırakacaklarını ilan etti.

        'BARIŞ AKADEMİSYENLERİNE' İADE SÖZÜ
        CHP lideri, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan, devleti "katliamcı", "sürgüncü", "işkenceci", "Kürt düşmanı" ilan eden ve bu yüzden görevden uzaklaştırılan Barış Akademisyenlerinin görevine iade edileceği taahhüdünü verdi.

        ÜLKEYİ YAKMAYA ÇALIŞAN GEZİCİLERE SELAM ÇAKTI
        Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yangın yerine çevirilmek istendiği Gezi olaylarını da sahiplenerek Gezi davasında ceza alanların ailelerini miitngde ağırladı.

        KHK'LILAR MİTİNGDE YER ALDI
        Kılıçdaroğlu'na PKK ve FETÖ bağlantısı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılanlar da destek verdi. "KHK'lar iptal edilsin" pankartları açan KHK'lılar, "KHKlar Gidecek Biz Kalacağız" sloganları attı.

        KILIÇDAROĞLU ATATÜRKÇÜLERİ TASFİYE ETTİ
        Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası ile partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra Atatürkçü isimleri tasfiyeye başladı.

        Partide Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen kim varsa zamanla tasfiye edilirken Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu gibi DHKP-C'ye yakın isimler partide baş köşeye taşındı.

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