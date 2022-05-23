Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığı her geçen gün daha da belirginleşiyor.

'ATATÜRKÇÜLÜK' MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürkçü isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'Atatürk Havalimanı' üzerinden 'Atatürk'ü istismar ederken taktığı maskesi dün yaptığı miting ile bir kez daha düştü.

CHP MİTİNGİNDE 'ATATÜRK'E YER YOK

Atatürk'ün kurduğu parti CHP, sadece siyaseten Gazi Mustafa Kemal Atatütrk'ün adını kullanırken, Maltepe'deki mitingde kurulan sahnenin hiçbir yerinde postere yer vermedi. Her yerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ise dikkat çekti.