Kılıçdaroğlu işi CHP mitingi: 'FETÖ, HDP ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığı her geçen gün daha da belirginleşiyor.
'ATATÜRKÇÜLÜK' MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ
Cumhuriyet Halk Partisinde Atatürkçü isimleri tasfiye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'Atatürk Havalimanı' üzerinden 'Atatürk'ü istismar ederken taktığı maskesi dün yaptığı miting ile bir kez daha düştü.
CHP MİTİNGİNDE 'ATATÜRK'E YER YOK
Atatürk'ün kurduğu parti CHP, sadece siyaseten Gazi Mustafa Kemal Atatütrk'ün adını kullanırken, Maltepe'deki mitingde kurulan sahnenin hiçbir yerinde postere yer vermedi. Her yerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ise dikkat çekti.
Atatürk'ün ismini adeta partiden silmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu miting meydanlarında da Atürk'e yer vermezken, Kılıçdaroğlu'nun HDP, FETÖ ve Gezicilere selam göndermesi dikkatlerden kaçmadı.
PKK'NIN KULLANDIĞI SLOGANLAR ATILDI
Miting alanına yürüyüş koluyla gelen CHP Gençlik Kolları, PKK'nın sıkça kullandığı "Jin, Jiyan, Azadi' (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganını attı. Eyleme FETÖ-PKK başta olmak üzere terör iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin oluşturduğu KHK platformları da katıldı.
CHP lideri terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kastederek "Partileri kapatmaya hazırlanıyorlar." dedi.
İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNGİNDEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingde 'Atatürk' yerine tercih ettiği ve selam çaktığı yapılara ilişkin detaylar...
DEVASA KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI
Mitingde 120 metrelik dev sahne kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar görülmeyen büyüklükte bir fotoğrafı asıldı. Ama Atatürk yer almadı.