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    • 09.01.2023 16:14
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    MİT'ten Haseke'de MLKP'ye operasyon: 'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MİT tarafından Suriye Haseke'de düzenlenen operasyonda MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu 'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi.

    takvim.com.tr
    MİT yine avladı

    Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor.

    Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a ağır darbeler vuran MİT son dönemde bir diğer terör örgütü MLKP'ye de peş peşe darbeler indirdi.

    MLKP'Lİ TERÖRİST ÖZGÜR NAMOĞLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    MİT tarafından Suriye Haseke'de düzenlenen operasyonda MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu 'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi.


    Fotoğraf: MLKP'li terörist Özgür Namoğlu

    MİT GEÇEN HAFTA MLKP'Lİ TERÖRİST ZEKİ GÜRBÜZ'Ü ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ
    MİT geçtiğimiz hafta da terör örgütü MLKP'ye ağır bir darbe indirmişti.

    Yine Haseke'de gerçekleştirilen operasyonda 2022 Nisan ayında Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.


    Fotoğraf: Terörist Zeki Gürbüz

    MİT, Bursa- Mudanya yolunda 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırı ile 16 Ağustos 2022'de sınır hattına roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı MLKP'nin sözde Suriye genel sorumlusu, 'Ahmet Şoreş' kod adlı Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi.

    Suriye'de örgüte sızan saha ekiğlerinin takip ettiği Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    GÜRBÜZ 2008'DE TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU
    Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı 'FESK sorumlusu' olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu. İtalya'ya gitmek üzere 2012'de Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat'ta Yunanistan'da yakalanan Gürbüz, cezaevine konuldu.

        YUNANİSTAN İADE ETMEDİ
        Türkiye'nin taleplerine rağmen Yunanistan tarafından iade edilmeyen Gürbüz, Nisan 2013'te denetimli serbestlikle salıverildi. Gürbüz, 2013'te Yunanistan'dan Irak'a ardından Suriye'ye geçip, tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP sözde askeri kanat sorumlusuyken, Suriye eski sorumlusu 'Baran Serhat' kod adlı Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün sözde Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi.

        ürbüz, 2020'de kurulan 'MLKP Suriye Yürütme Komitesi'nde sözde sekreter ve askeri alan sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştiriyordu.

        KİRLİ İTTİFAK PKK'DAN MLKP'YE BOMBA EĞİTİMİ!
        Terör örgütü PKK/YPG'nin MLKP ile kirli bir bağı da var. 'DAEŞ'le savaşacağız' diyerek Suriye'ye geçen MLKP'liler, YPG kampında Duran Kalkan ve Murat Karayılan gözetiminde bomba ve suikast eğitimi alıyorlar anca amaçları Türkiye'yi kana bulamak.

        PKK-YPG, Türkiye'de yeni kanlı eylemler yapmak için sol örgüt olan MLKP'yi eğitme kararı aldı. 2016'da İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre "DAEŞ için savaşacağız" diyerek Kobani'ye giden MLKP'nin yaklaşık 50 militanına YPG kucak açtı. MLKP'liler Kobani'de bulanan YPG'nin terör kampına yerleştirildi.

        GÜRBÜZ DE KAMPA GEÇMİŞTİ
        Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ve MİT tarafından etkizi hale getirilen MLKP'nin üst düzey yöneticilerinden Zeki Gürbüz de bu kampa geçmişti.

        PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan da bu kampa gelerek eğitimlere bizzat katılıyor. MLKP'li teröristlere burada bomba ve suikast eğitimi veriliyor. YPG ve PKK'nın MLKP'li teröristleri Türkiye'de eylem yapmaları için hazırladıkları öğrenildi.

            TAKVİM O TERÖRİSTİ YAZMIŞTI
            Öte yandan Takvim 2015 yılında Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin yakalanması için hazırladığı 5 renkli bir liste hazrıladığını yazmış ve bu listede Zeki Gürbüz'ün adına da dikkat çekmişti;

            "Takvim'in 2015 yılında yazdığı ve başına 4 milyon TL konulan isimler şunlar:
            Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Nuriye Kespir, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin, Engin Karaaslan, Fethi Şarlatan, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, İsmail Özden, Süleyman Şahin, Muzaffer Ayata. DHKP-C'li Musa Aşoğlu, Zerrin Sarı, MLKP'li Zeki Gürbüz ve DAEŞ'li İlhami Balı da kırmızı listede bulunuyor."

            Söz konusu haber için;

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            Haberler Güncel MİT'ten Haseke'de MLKP'ye operasyon: 'Fırat Neval' kod adlı terörist Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi
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