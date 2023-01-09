Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor.
Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a ağır darbeler vuran MİT son dönemde bir diğer terör örgütü MLKP'ye de peş peşe darbeler indirdi.
MLKP'Lİ TERÖRİST ÖZGÜR NAMOĞLU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT tarafından Suriye Haseke'de düzenlenen operasyonda MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu 'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi.
Fotoğraf: MLKP'li terörist Özgür Namoğlu
MİT GEÇEN HAFTA MLKP'Lİ TERÖRİST ZEKİ GÜRBÜZ'Ü ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ
MİT geçtiğimiz hafta da terör örgütü MLKP'ye ağır bir darbe indirmişti.
Yine Haseke'de gerçekleştirilen operasyonda 2022 Nisan ayında Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Fotoğraf: Terörist Zeki Gürbüz
MİT, Bursa- Mudanya yolunda 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırı ile 16 Ağustos 2022'de sınır hattına roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı MLKP'nin sözde Suriye genel sorumlusu, 'Ahmet Şoreş' kod adlı Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi.
Suriye'de örgüte sızan saha ekiğlerinin takip ettiği Gürbüz, MİT tarafından Haseke'nin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
GÜRBÜZ 2008'DE TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU OLDU
Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı 'FESK sorumlusu' olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu. İtalya'ya gitmek üzere 2012'de Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat'ta Yunanistan'da yakalanan Gürbüz, cezaevine konuldu.