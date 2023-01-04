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    • Güncel
    • 04.01.2023 11:15
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    • 04.01.2023 11:44
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    CHP'li Nuşirevan Elçi'nin skandal röportajında rezalet perdesi katmerleniyor: Türk bayrağını kaldırmışlar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda CHP'nin projeleri arasında özerkliğin olduğunu dile getirmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken sözlerin ardından röportajda yaşanan rezaletin sadece bu sözlerle sınırlı kalmadığı gün yüzüne çıktı. Röportajın yapıldığı ve CHP'nin basın açıklamalarının yapıldığı bölümde bulunan Türk bayraklarının kaldırıldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Elçi’nin röportajında Türk bayrağı skandalı

    6'lı masanın yanında cumhurbaşkanlığı adaylığı için gizli ortağı HDP'nin desteğini de almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, partiye PKK'ya yakın isimleri katmaya devam ediyor.

    Kılıdçaroğlu'nun yakın bir zaman önce hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak göreve getirdiği Nuşirevan Elçi'nin, erör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkmıştı.

    CHP'NİN 'ÖZERKLİK PROJESİ'
    Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, büyük bir rezalete imza attı. CHP'nin özerklik projesi olduğunu dile getiren Elçi, Kıçlıdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını söyledi.

    "ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
    Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etti.

    "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."

    KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
    Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

    Elçi şunları söyledi:
    Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır.

        REZALETİN YENİ PERDESİ
        Skandal röportaja ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak başta olmak üzere parti yetkililerinin basın açıklamalarını yaptığı alanda yapılan röportajda, Türk bayraklarının kaldırıldığı görüldü.

        Türk bayraklarının daha önce partiden yapılan açıklamalar sırasında bulunduğu yerin boş kaldığı görülürken, parti bayraklarının durduğu görüldü.

        NUŞİREVAN ELÇİ'NİN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
        CHP'de sözde "Hukuki ve siyasi" konularda çalışma yapmak üzerine görevlendirilen Nuşirevan Elçi, PKK'ya verdiği destekle biliniyor.

            İşte Elçi'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarından bazıları;

            Öcalan'la görüşülsün paylaşımı:

            PKK simgesi içeren paylaşım:
                Seçimler ne zaman yapılacak?
                Haberler Güncel CHP'li Nuşirevan Elçi'nin skandal röportajında rezalet perdesi katmerleniyor: Türk bayrağını kaldırmışlar
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