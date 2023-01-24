İYİ Partili Aytun Çıray 'İP'in ucunu kaçırdı! Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı





PROVOKASYONLARDA YENİ PERDE: İZİNLE VE POLİS GÖZETİMİNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI

İsveç'te yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde, polislerin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç yetkilileri söz konsuu yakma eylemine de izni vermişti.

İSVEÇ'E NATO KAPISI KAPANDI: TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI

Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi.

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.