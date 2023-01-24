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    • Güncel
    • 24.01.2023 21:54
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    • 24.01.2023 22:10
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    İYİ Partili Aytun Çıray 'İP'in ucunu kaçırdı! Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı

    Geçtiğimiz günlerde aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak kutsal değerlerimizi hedef alan rezil bir saldırı gerçekleştirmişti. Türkiye bu alçak saldırıya çok sert tepki vermiş ve İsveç’e NATO kapısını kapatmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal bir açıklama geldi. Çıray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullanarak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını ve geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen cami katliamını AK Parti’ye mal etti.

    ’İP’in ucunu kaçırdılar

    NATO'ya katılmak için Türkiye'nin kapısında yatan İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.



    Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.



    PROVOKASYONLARDA YENİ PERDE: İZİNLE VE POLİS GÖZETİMİNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI
    İsveç'te yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde, polislerin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç yetkilileri söz konsuu yakma eylemine de izni vermişti.

    İSVEÇ'E NATO KAPISI KAPANDI: TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI
    Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi.
    "Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.



        İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'IN AKIL TUTULMASI
        Seçimlere kısa bir süre kala, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren ve "yine kaybedeceğiz" korkusuna kapılan muhalefet partileri temsilcileri, çaresizce kara propagandalara başladı. Bunun son örneğine İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanımanı olan Aytun Çıray imza attı.



        Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çıray, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı. Bununla da yetinmeyen İYİ Parti vekili, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamını da iktidara mal edip, "Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.



        İYİ PARTİ'NİN SKANDAL AÇIKLAMASINA VATANDAŞLARDAN TEPKİ: "BUNLARA HASTALIK TEŞHİSİ BİLE KOYAMIYORUZ ARTIK"
        Twitter hesabından paylaşım yapan Çıray, "İstanbul BBB seçimlerinin hemen öncesi Yeni Zelanda'da bir sosyopat camide katliam yapmıştı. Şimdi de İsveç'te Kuran yakıyorlar. Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Neden!? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.

        Çıray'ın akıl tutulmasına vatandaşlar tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle:



            "Ezanlar seçim yaklaştığı için okunuyor diyecek neredeyse... Allah ıslah etsin ne diyelim..."



            "Size neden yaramıyor bu propagandalar siz dinsizmisiniz"



            "Bu kadar ihtirası nasıl biriktirdiniz içinizde. Adamlar Türkiye'deki seçimler için hayatını tehlikeye atıyor öyle mi. Gerçi muhalefetin bir kesimi 15 Temmuz içinde aynısını söylemişti "kontrollü darbe, tiyatro" Allah bildiği gibi yapsın sizi."



                "Uçuş moduna geçtin yine iyice şaşırdınız bu işleri siyasete katma sevdanızdan vazgeçin"



                "Kutsal kitabımızı yakana laf etmek yerine bundan siyasi rant devşirmeye kalkanların Allah bin türlü belasını versin."



                "Bunlara hastalık teşhisi bile koyamıyoruz artık. Ak Parti seçimi kazansın diye Kuran yaktırıyor görüyor musunuz diyecekte diyemiyor."

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                Haberler Güncel İYİ Partili Aytun Çıray 'İP'in ucunu kaçırdı! Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı
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