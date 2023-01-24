6'lı masadan son kulis bilgileri! Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki kirli planı Levent Gültekin itiraf etti





ADAY RESMİ OLARAK HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Yeşiltaş, adaylığın resmi ilanı için iki farklı tarih üzerinde durulduğunu söyledi. 6'lı masanın adayının 5 Şubat ya da 12 Şubat'ta açıklanmasının beklendiğini vurgulayan A Haber muhabiri, "Nerede açıklanacağı da merak ediliyor. İstanbul'da açıklanabileceği ifade ediliyor ancak Ankara'da açıklanacak. O gün sadece cumhurbaşkanı adayı değil, cumhurbaşkanı yardımcısı ya da yardımcıları da sahneye çıkacak. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tek bir şartla kabul edeceği o şartın da tek başına cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istediği iddia ediliyor.Diğer liderlerin vekil olmak istediği konuşuluyor fakat vekil olurlarsa yardımcı olamazlar." diye konuştu.