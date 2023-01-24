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    • 25.01.2023 01:15
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    6'lı masadan son kulis bilgileri! Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki kirli planı Levent Gültekin itiraf etti

    2023 seçimlerine sayılı zaman kalmasına rağmen henüz bir aday ortaya çıkaramayan 6'lı masada perşembe günü yapılacak olan 11. toplantıda ilk isim konuşulacak. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle görüşme yaptığını belirterek "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu. Öte yandan masanın resmi olarak adayını açıklayacağı tarih de netleşti. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki kirli planın perde arkasını Levent Gültekin itiraf etti. Gültekin, CHP'deki çok yetkili bir ismin 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

    Adaylık kulisinin perde arkası

    Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyorum ey dünya, bir de beni deneyin" diyerek ortaya attığı adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.



    AKŞENER-KILIÇDAROĞLU KAVGASI
    Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

    İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi. Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener görüşme sonrası açıklama yapmadı.



        KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
        Akşener geçtğimiz günlerde Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etmişti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.



        11'İNCİ GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ: BU KEZ ADAY KONUŞACAKLAR
        Bugüne kadar adaylık konusunda somut tek adım atmayan 6+1'li masa, perşembe günü 11'inci toplantıda ilk kez isim konuşulacağını açıklamıştı.

        A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'li üst düzey bir yetkiliyle yaptığı görüşmenin detaylarını ve son kulis bilgilerini paylaştı.



        KULİSLER ALEV ALEV: "KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYECEK"
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında destek açıklaması gelecek" diye konuştu.

        Yeşiltaş konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

        "Geçen toplantı 9 saat sürmüştü. Bu kez adaylık konusunda görüşecekler, geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

        Buradan bir aday isminin çıkması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu uzun süredir cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kamuoyu önünde dile getiriyor, bu toplantıda bu niyeti masaya getirecek. CHP'nin adayı benim kabul ederseniz, aday olmak istiyorum diyebilir.



            Bugün CHP'den üst düzey yöneticiyle görüştüm, "Aday ismi açıklanacak mı?" sorusuna "Hayır ancak tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Aday belirleme yöntemi görüşülecek." yanıtını verdi.

            İYİ Parti ve CHP anlaşma sağlamış değil… İYİ Parti halka kulak vermek istiyor, Akşener ve kurmaylarının tamamı anket sonuçlarına göre adayı belirleyelim diyor. Kılıçdaroğlu bunun bir siyasi karar olacağını ifade etti, anket değil masa belirlesin diyor.

            Masadan nasıl bir karar çıkacak? Öncelikli olarak ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. CHP'li yönetici "Aday ismi değil ancak ne zaman açıklanacağı duyurulabilir" dedi."



            ADAY RESMİ OLARAK HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
            Yeşiltaş, adaylığın resmi ilanı için iki farklı tarih üzerinde durulduğunu söyledi. 6'lı masanın adayının 5 Şubat ya da 12 Şubat'ta açıklanmasının beklendiğini vurgulayan A Haber muhabiri, "Nerede açıklanacağı da merak ediliyor. İstanbul'da açıklanabileceği ifade ediliyor ancak Ankara'da açıklanacak. O gün sadece cumhurbaşkanı adayı değil, cumhurbaşkanı yardımcısı ya da yardımcıları da sahneye çıkacak. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tek bir şartla kabul edeceği o şartın da tek başına cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istediği iddia ediliyor.Diğer liderlerin vekil olmak istediği konuşuluyor fakat vekil olurlarsa yardımcı olamazlar." diye konuştu.



            KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARINI GENEL MERKEZ'E ÇAĞIRDI
            Kılıçdaroğlu'nun toplantıda adaylığını açıklayacağını belirten Yeşiltaş, "CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı, Kılıçdaroğlu ile konuşacaklar. Büyük ihtimalle toplantı sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da yeni bir destek açıklaması gelecek." diye konuştu.

            CHP liderinin geçtiğimiz günlerde de parti yönetimiyle bir toplantı yaptığı ve mayıs ayında hangi sloganlarla ve vaatlerle seçmen karşısına çıkacağını konuştuğu ifade edildi.

            ADAYLIK PLANIN
            Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkasını itiraf etti.



                KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ORGANİZE EDİYOR
                2017 reformumda "İnşallah referandumda evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz" diyen kişi, CHP'de çok yetkili kişi şu an da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize ediyor.



                "TÜRKİYE'Yİ KURTARAMAYACAĞIZ AMA PARTİYİ KURTARACAĞIZ"
                İzleyicilerimizn vicdanına bırakıyorum. Siz benim yerimde olsaydınız ve bu cümleye şahit olsaydınız endişe duymazmıydınız? Aynı kişi şu anda Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız" itirafında bulundu.

                TAKVİM.COM.TR TEK TEK ANLATMIŞTI
                takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da Türkiye 2023'te seçimi değil CHP'deki savaşı konuşacağını belirterek, CHP'de adaylık savaşı üzerinden yaşanan bölünmede Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun el birliğiyle CHP'yi bitirmeye çalıştıklarını anlatmıştı.




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                Haberler Güncel 6'lı masadan son kulis bilgileri! Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki kirli planı Levent Gültekin itiraf etti
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