Seçim yaklaştıkça 6'lı masa HDP'ye yanlıyor! CHP, İYİ Parti, DEVA derken şimdi de Gelecek Partisi'nden HDP ile ortak aday açıklaması

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle aday olacağını vurgulasa da İYİ Parti vetosunu aşamıyor.
Meral Akşener 'Kazanacak bir aday' söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor. İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket etmekten imtina etmiyor.
6'LI MASA TEK TEK HDP'YE YANLIYOR!
DEVA Partisi Ali Babacan'ın HDP listesinden Meclis'e girme hesabı, CHP'den gelen "HDP CHP'den çıktı" sözleri, Akşener'in Diyarbakır'daki ifadeleri derken şimdi de Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak bir açıklama geldi.
'ORTAK ADAY ÇIKABİLİR'
Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Karar TV'de altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun, "Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı" ifadelerini kullandı.
HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi. Torun, "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.