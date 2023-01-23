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    • 23.01.2023 17:09
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    • 23.01.2023 17:09
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    Seçim yaklaştıkça 6'lı masa HDP'ye yanlıyor! CHP, İYİ Parti, DEVA derken şimdi de Gelecek Partisi'nden HDP ile ortak aday açıklaması

    6’lı masada HDP’li Pervin Buldan’ın ve Kandil’in tehditlerinin işe yaradığı görülüyor. Öyle ki tüm haberlerimizde 6’lı masada HDP’nin de olduğunu alenen söylediğimiz halde masa üyeleri kabul etmezken seçime yaklaştıkça hepsi tek tek HDP’ye yaklaşıyor. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi derken şimdi de Gelecek Partisi’nden bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun katıldığı programda altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. Akşener'in olumlu yaklaştığını ifade eden Torun, "Süreç içinde ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    Gelecek Partisi’nden HDP ile ortak aday açıklaması

    Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle aday olacağını vurgulasa da İYİ Parti vetosunu aşamıyor.

    CHP'den 'HDP'ye mecburuz' açıklaması! İmamoğlu'na 'Umre' tepkisi...

    Meral Akşener 'Kazanacak bir aday' söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor. İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket etmekten imtina etmiyor.

    6'LI MASA TEK TEK HDP'YE YANLIYOR!
    DEVA Partisi Ali Babacan'ın HDP listesinden Meclis'e girme hesabı, CHP'den gelen "HDP CHP'den çıktı" sözleri, Akşener'in Diyarbakır'daki ifadeleri derken şimdi de Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

    'ORTAK ADAY ÇIKABİLİR'
    Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Karar TV'de altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun, "Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı" ifadelerini kullandı.

    HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi. Torun, "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.

        GEÇMİŞTE PKK'YA DEVLET İSTEMİŞTİ
        Gelecek Partisi'nin Genel Sekreteri Kani Torun, 2021 yılında Suriye'de PKK'ya devlet istemişti.

        Torun, Suriye'de Kürtlerin kendilerini ifade edebileceği bir statüsünün olmasının, Türkiye'ye de fayda getireceğini iddia ederken HDP'li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu söylemişti.

        GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE CHP'Lİ AYTUĞ ATICI DA "HDP'YE MECBURUZ" DEMİŞTİ!

        Atıcı, geride bıraktığımız günlerde "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı. Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.



        "Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.



        CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

        Böylelikle Millet İttifakı ve 6'lı masadaki 'kazanamayacağız' tedirginliği bir kez daha açığa çıktı.

        Öte yandan bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.

        YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK
        HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.



        Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.



            CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
            CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

            CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

            CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
            CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

            "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
            CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

            CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
            HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

                KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

                Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

                CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a Kürtçe bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

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                Haberler Güncel Seçim yaklaştıkça 6'lı masa HDP'ye yanlıyor! CHP, İYİ Parti, DEVA derken şimdi de Gelecek Partisi'nden HDP ile ortak aday açıklaması
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