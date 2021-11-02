CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.
Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.
O GÖRÜNTÜLER HALA AKILLARDA
Kılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hala hafızalardan silinmiş değil.
Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
"15 TEMMUZ'DA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.