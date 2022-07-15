Bunu da unutmayız... Millet 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere direnirken Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptı?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı
Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
Şanlı direnişte 251 vatan evladı şehit oldu. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 251 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.
"DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI
15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.
TELEVİZYON KARŞISINA GEÇİP KAHVE YUDUMLADI
Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.
İşte o gece yaşananlar;
23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.