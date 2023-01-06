6'lı masada yeni gündem bakanlık savaşı! MSB Kandil'in partisi HDP'ye kaldı

MASADA YENİ GÜNDEM BAKANLIK SAVAŞI

Masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekişme devam ederken, bir yandan da bakanlıkların paylaşımı için ince hesaplar yapılıyor. CHP yandaşı Fatih Portakal, masada bulunan bazı yetkililere dayanarak yaptığı açıklamada bakanlıklar için verilen savaşı ayan beyan ortaya serdi.

Portakal, masadaki 6 partinin de istediği bakanlıkları açıkladı. Fatih Portakal'a göre CHP, "Ekonomi, Dışişleri, MEB ve Adalet"; İYİ Parti, "Sağlık, Aile, İçişleri ve Tarım"; DEVA, "Ekonomi, Adalet ve Dışişleri"; Gelecek Partisi, "Adalet, Dışişleri ve MEB"; Saadet, "Aile ve Tarım"; Demokrat Parti ise "Kültür ve Turizm" bakanlıklarını alabilmek için çekişmeye başladı.