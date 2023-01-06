6'lı masada yeni gündem bakanlık savaşı! MSB Kandil'in partisi HDP'ye kaldı

2023 seçimlerine giderayak 6'lı masa içerisindeki kaos, hesaplaşmalar ve çekişmeler son sürat devam ediyor. Dün 10'uncu defa toplanan 6'lı masa, bugüne kadarki en uzun toplantısını yaparken masadan yine aday çıkmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masanın ortak adayı olabilmek için her yola başvurmasına rağmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne koyduğu barajı yıkamadı.
MASADA YENİ GÜNDEM BAKANLIK SAVAŞI
Masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekişme devam ederken, bir yandan da bakanlıkların paylaşımı için ince hesaplar yapılıyor. CHP yandaşı Fatih Portakal, masada bulunan bazı yetkililere dayanarak yaptığı açıklamada bakanlıklar için verilen savaşı ayan beyan ortaya serdi.
Portakal, masadaki 6 partinin de istediği bakanlıkları açıkladı. Fatih Portakal'a göre CHP, "Ekonomi, Dışişleri, MEB ve Adalet"; İYİ Parti, "Sağlık, Aile, İçişleri ve Tarım"; DEVA, "Ekonomi, Adalet ve Dışişleri"; Gelecek Partisi, "Adalet, Dışişleri ve MEB"; Saadet, "Aile ve Tarım"; Demokrat Parti ise "Kültür ve Turizm" bakanlıklarını alabilmek için çekişmeye başladı.
HER PARTİNİN İSTEDİĞİ BAKANLIK
Portakal; masadaki en önemli bakanlık olarak ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" bakanlığına dikkat çekti. Bu bakanlığı her partinin istediğini belirten Portakal, büyük bir savaş yaşandığını dile getirdi.