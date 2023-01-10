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    • 10.01.2023 15:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal! HDP'yi savundu TSK'yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, bazı komutanların iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ederek "Komuta kademesin haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir" şeklinde skandal ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini tehdit etti. Kılıçdaroğlu öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki göstererek HDP'ye sahip çıktı.

    takvim.com.tr
    Kıllıçdaroğlu’ndan TSK’ya tehdit HDP’ye kucak!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN TSK'YA TEHDİT HDP'YE KUCAK!
    Kemal Kılıçdaroğlu, bazı komutanların iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ederek "Komuta kademesin haddini bilsin." şeklinde skandal ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini tehdit etti.

    Kılıçdaroğlu TSK'yı tehdit etti: ''Komuta kademesi haddini bilsin''

    Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için görülen davaya da tepki göstererek HDP'ye sahip çıktı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken askerlere alkışlattığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.

    "KOMUTA KADEMESİ HADDİNİ BİLSİN"
    Kılıçdaroğlu şu ifadelerle TSK'ya tehdit savurdu:

    "Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umrumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin.Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu bilecek." Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformaları, dizilsinler Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar, Erdoğan artık o dünyaların adamı beraber olsunlar. Biz artık değiştik, biz halkın partisiyiz. Bunlar Kenan Evren kafasına geldi."

    HDP'YE DESTEK VERDİ
    Askeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.

    HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "CHP olarak demokrasiye inanıyoruz. Olmazsa olmazımızdır. Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek, huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. Hangi siyasi partinin iktidar olacağına egemen güçler değil 85 milyon karar verecektir. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. O nedenle partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz. Hep beraber, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyoruz."

    TSK'YI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜLERİN YANINDAN SIVIŞMIŞTI
    Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde ise ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cülerin yanında sıvışarak kaçmıştı.

    Sosyal medyada bu durum hatılatılarakk Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

    Sosyal medya kullanıcıları "Madem bu kadar yürekliydin neden 15 Temmuz'da tankların yanından sıvıştın? FETÖ'cülere karşı duyrsaydın" yorumlarıyla Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ GECESİ YAPTIKLARI
    Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
    CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 252 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

        "DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI
        15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.


        Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

        İşte o gece yaşananlar;

        23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.

        Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

        Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergâhtan çıkış yapıyor.

            Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.

            "ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
            Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

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