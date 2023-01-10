Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal! HDP'yi savundu TSK'yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin

HDP'YE DESTEK VERDİ

Askeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.

HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"CHP olarak demokrasiye inanıyoruz. Olmazsa olmazımızdır. Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek, huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. Hangi siyasi partinin iktidar olacağına egemen güçler değil 85 milyon karar verecektir. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. O nedenle partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz. Hep beraber, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyoruz."

TSK'YI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜLERİN YANINDAN SIVIŞMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde ise ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cülerin yanında sıvışarak kaçmıştı.

Sosyal medyada bu durum hatılatılarakk Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

Sosyal medya kullanıcıları "Madem bu kadar yürekliydin neden 15 Temmuz'da tankların yanından sıvıştın? FETÖ'cülere karşı duyrsaydın" yorumlarıyla Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ GECESİ YAPTIKLARI

Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 252 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.