CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamasına AK Parti'den tepki! 'VIP'ten topuk yaptın'

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inen vatandaşlarla püskürtüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.
O gece yaşananlara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ
Kılıçdaroğlun'nun bu ifadelerine AK Parti'den tepkiler yükseldi.
DAĞ: "O GECE YÜRÜYÜP GEÇEN KORKAKLAR BİZİM BU MÜCADELEMİZİ ASLA ANLAYAMAYACAKLAR..."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Darbenin karanlık yollarında yürüyenler, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyenleri anlayamaz. O gece yürüyüp geçen korkaklar bizim bu mücadelemizi asla anlayamayacaklar..."