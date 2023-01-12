Haberler Haber Videoları İsveç'teki skandala Fuat Oktay'dan sert tepki: "Gösteriyi lanetliyoruz"

İsveç'teki skandala Fuat Oktay'dan sert tepki: "Gösteriyi lanetliyoruz"

İsveç'teki skandala Fuat Oktay'dan sert tepki: "Gösteriyi lanetliyoruz"
12.01.2023 21:26 - Son Güncelleme: 12.01.2023 22:05

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:58
Ölen adamın üzerinden çıkanlar...
Haber 01:59
Başarır ve Türkkan için hesap...
Haber 00:38
Bebek sahilinde cinsel ilişki...
Haber 00:19
Devirtaş
Haber 02:13
Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim...
Haber 01:28
Vahşet! Hamile yengesi ve...
Haber 04:40
Sapık Sinan tecavüz ettiği...
Haber 01:31
Sahte kimlikle İstanbul...
Haber 02:01
Yeni yılın ilk Kabine...
Haber 01:30
"HDP, CHP'nin içerisinden...
Haber 00:37
Çanakkale Ayvacık'ta 4,8'lik...
Haber 00:39
CHP'de bir taciz skandalı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan gösteriyi lanetliyoruz" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme tepki gösterdi.

Haber Videoları
SON DAKİKA