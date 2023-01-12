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    • 12.01.2023 21:58
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    • 12.01.2023 21:58
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    Antalya'da okullar tatil edildi! Yarın okul var mı? 13 Ocak 2023 TATİL OLAN İLLER LİSTESİ...

    Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen veliler, öğrenciler ve öğretmenler yarın okul var mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Antalya'da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Antalya’da okullar tatil edildi!

    Antalya okul tatili açıklamasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi.

    ANTALYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    YAĞMUR VE FIRTINA ANTALYA'YI TESLİM ALDI

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 11 il için 'turuncu kod' uyarısında bulunmuştu. Salı akşamından bu yana yağmur ve fırtınanın etkisini gösterdiği Antalya'da özellikle son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan verilerde son 24 saat içinde metrekareye Manavgat'ta 114,2, Kumluca'da 145, Kaş'ta 113, Döşemealtı'nda 106, Elmalı'da 110, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü.

        UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

        Yoğun yağış ve fırtına sebebiyle zor günler geçiren Antalya'da uçaklar piste iniş yapamadı. Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Uluslararası Havalimanı'nın açık olduğunu duyurdu ve iptal edilen uçuş olmadığını bildirdi.

        Pistlerin normal seviyede çalıştığının bilgisini veren Seyitoğlu, 'Şiddetli yağış, fırtına ve şimşek çakmaları sebebiyle dün gece 4 civarında uçak Antalya Havalimanı'na iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı.' ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Güncel Antalya'da okullar tatil edildi! Yarın okul var mı? 13 Ocak 2023 TATİL OLAN İLLER LİSTESİ...
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