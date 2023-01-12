Antalya'da okullar tatil edildi! Yarın okul var mı? 13 Ocak 2023 TATİL OLAN İLLER LİSTESİ...

Antalya okul tatili açıklamasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi.
ANTALYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
YAĞMUR VE FIRTINA ANTALYA'YI TESLİM ALDI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 11 il için 'turuncu kod' uyarısında bulunmuştu. Salı akşamından bu yana yağmur ve fırtınanın etkisini gösterdiği Antalya'da özellikle son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan verilerde son 24 saat içinde metrekareye Manavgat'ta 114,2, Kumluca'da 145, Kaş'ta 113, Döşemealtı'nda 106, Elmalı'da 110, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü.