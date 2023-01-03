CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına Başkan Erdoğan el koydu: Görevlerine dönecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden önce hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağına dair söz vermişti.
Kılıçdaroğlu, "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum" dedikten sonra seçimi kazanan CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yaşandı.
BAŞKAN'DAN İŞTEN ÇIKARILAN PERSONELE MÜJDE
Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda belediye personelinin işine son verildi. Mağdur durumda bırakılan vatandaşların imdadına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri yetişti.
Başkan Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılarak konuşma yaptı. Programda memur ve emeklilere yapılacak zammı duyuran Erdoğan, muhalif belediyelerin işten çıkarttığı vatandaşlarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecek." dedi.
NAMUS SÖZÜ UNUTULDU
Mahalli seçimlerin ardından işçi kıyımının en çok yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, yönetim dahil İBB bünyesinde faaliyet gösteren 35 iştirak şirketlerinden işçileri bir bir çıkartmaya başladı.
2020 yılı itibariyle İBB'nin iştiraklerinden yüzlerce işçi CHP'li belediye yönetimi tarafından kış ortasında kapının önüne koyuldu. İSPER'de 200, İSTON'da 200, İSBAK'ta 21 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. Diğer iştirak şirketlerinden de yaklaşık 30 personelin işine son verildi. 27 Haziran'da mazbatasını alan CHP'li İmamoğlu'nun işçi kıyımını inceleyen İBB komisyonları, sayının 5 bin 831 olduğunu tespit etti. Son işten çıkarmaların ardından sayı 6 bin 281'e ulaştı.
NAMUS SÖZÜNE NE OLDU?
İstanbul'u Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takip etti. "Şeref ve namus sözü veriyorum ki işçilerin ekmeği ile oynamayacağız" diye vaatte bulunan CHP'li Karalar yeni yılda 400 işçinin sözleşmesini yenilemedi.