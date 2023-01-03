CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına Başkan Erdoğan el koydu: Görevlerine dönecekler

Başkan Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılarak konuşma yaptı. Programda memur ve emeklilere yapılacak zammı duyuran Erdoğan, muhalif belediyelerin işten çıkarttığı vatandaşlarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecek." dedi.

NAMUS SÖZÜ UNUTULDU

Mahalli seçimlerin ardından işçi kıyımının en çok yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, yönetim dahil İBB bünyesinde faaliyet gösteren 35 iştirak şirketlerinden işçileri bir bir çıkartmaya başladı.