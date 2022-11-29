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    • 29.11.2022 17:56
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    • 29.11.2022 18:35
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    1668 çalışanı terörle iltisaklı çıkan CHP'li İBB adeta tutuştu! İştirak şirketlerindeki personelden apar topar 'adli sicil kaydı' talebi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride bıraktığımız günlerde CHP'li İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu duyurmuştu. Soylu, İBB yönetiminin ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmediğini ifade etmişti. Bu gelişme üzerine CHP'li İBB'den manidar bir adım geldi. Tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li İBB adeta tutuştu! Apar topar talep ettiler

    CHP'li belediyelerin terörle iltisaklı çalışanları gündemdeki yerini koruyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride bıraktığımız günlerde CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.


    İlerleyen günlerde daha da detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.

    Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.



    İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI
    İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.



    Şu ifadeleri kullandı;

    "FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."



        CHP'Lİ İBB ADETA TUTUŞTU!
        Bu gelişme üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi.

        Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.



        PKK KAMPI GİBİ!
        CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

        Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.

        Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.

        MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR
        İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.

        İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.

        Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.



            İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

            Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.

            İMAMOĞLU'NDAN DİAYDER'E ZİYARET
            CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği, ardından DİAYDER'in yöneticileriyle buluştuğu ortaya çıkmıştı.
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