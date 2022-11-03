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    • Güncel
    • 03.11.2022 14:06
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    • 03.11.2022 14:16
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu elindeki kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman bu açılınca Kılıçdaroğlu'nun ilişkisini ortaya koyacak

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında elindeki kırmızı renkli dosya dikkat çekti. Bakan Soylu, söz konusu dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan dosya. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." dedi.

    ’Bu bir FETÖ roman Kılıçdaroğlu için açılacak’

    Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla hedef gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    "GELENEKSEL BİR İFTİRA VE YALAN SİYASETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kolluk kuvvetlerini hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim." ifadelerini kullandı.

    "BU DOSYA AÇILACAK"
    Canlı yayın esnasında Bakan Soylu'nun elindeki kırmızı dosya ise dikkatlerden kaçmadı. Dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan dosya. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." ifadelerini kullandı.

    "KILIÇDAROĞLU'NUN BİR SAHİBİ VAR"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elibdeki dosya ile yanıt verdi. "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor?" diye soran Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." diye konuştu.

        NE OLMUŞTU?
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı, kara propaganda ve iftiralara dayalı müflis siyaseti hız kesmeden sürüyor.


        Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.




        "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar…" iftirasını atan Kemal Kılıçdaroğlu, "'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara" ifadelerini kullanarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef gösterdi.



        Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın "okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız" palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" açıklamasını yaparak iftirasını sürdürdü.



        EGM'DEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
        Bu gelişmenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.




            JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DA DÜĞMEYE BASTI
            Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.




            HAMBURGERCİDE ALDIĞI SİPARİŞLER YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar' iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

            Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki:



            Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saatine ve 'hamburger yedim' söylemine göndermede bulunan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" şeklinde konuştu.


            Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

            "ASLI BAYKAL'IN İSTİFASINI HAZMEDEMEDİ"
            Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide almış olduğu siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ, DHKPC ittifakının, kayıp 8 saatin, belediyedeki yolsuzlukları... Bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatmaya çalışıyorlar.' iftirasını atıyor olması. Elbetteki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın bir genel başkanı olmasını.



                TAZMİNAT DAVASI AÇILIYOR
                Bir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen, namertsin diyoruz. Tabii namertliğin, kendisi için bir değeri varsa. Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, Togg'u, anlaşılan o ki, Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu elindeki kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman bu açılınca Kılıçdaroğlu'nun ilişkisini ortaya koyacak
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