SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu elindeki kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman bu açılınca Kılıçdaroğlu'nun ilişkisini ortaya koyacak





TAZMİNAT DAVASI AÇILIYOR

Bir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen, namertsin diyoruz. Tabii namertliğin, kendisi için bir değeri varsa. Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, Togg'u, anlaşılan o ki, Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN