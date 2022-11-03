SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu elindeki kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman bu açılınca Kılıçdaroğlu'nun ilişkisini ortaya koyacak

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla hedef gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"GELENEKSEL BİR İFTİRA VE YALAN SİYASETİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kolluk kuvvetlerini hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim." ifadelerini kullandı.
"BU DOSYA AÇILACAK"
Canlı yayın esnasında Bakan Soylu'nun elindeki kırmızı dosya ise dikkatlerden kaçmadı. Dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan dosya. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN BİR SAHİBİ VAR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elibdeki dosya ile yanıt verdi. "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor?" diye soran Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." diye konuştu.