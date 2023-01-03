Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü

Muhalefetin adaylık savaşında yabancı merkezler de artık görünür şekilde oyuna dahil olmaya başladı.
Bugün Ankara'da gerçekleştirilen bir görüşme İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi daha da artıracak cinsten.
İçeride adaylık konusunda aradığı desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çareyi dışarıda arayarak ABD, İngiltere ve son olarak Almanya'ya "icazet" yoklamaya gitmişti.
Bu ziyaretin hepsi birbirinden fiyasko olmakla birlikte Almanya ziyareti hüsrana dönüşmüş ve Kılıçdaroğlu 'jet' bir kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Aralarında Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Anna Lührmann'ın da bulunduğu isimleri ağırlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu isimleri kapıda karşıladı ve ardından bir görüşme gerçekleştirdi.
İYİ Parti'den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, görüşmede İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da yer aldığı bildirildi.
SIRADA EKREM İMAMOĞLU VAR
CHP'yi pas geçerek İYİ Parti ile görüşen Alman Bakan Lührman'ın daha sonra İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşeceği öğrenildi.