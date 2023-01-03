Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ

Almanların İYİ Parti'ye yaptığı bu ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir mesaj olarak yorumlandı.

Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti esnasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane merkezli operasyonu bu ziyareti yarıda kestirmiş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesini suya düşürmüştü.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık desteği bilinirken Almanların önce Akşener'e ardından da İmamoğlu'na ziyaret planlaması manidar bulundu.

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE OPERASYONU

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle geçtiğimiz haftalarda Saraçhane'de sahneye çıktı.

İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' OPERASYONU

Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.