PKK'nın karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı gazeteciye tehdit! "Yakında öleceksin"

Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütü PKK'nın Paris'i yakıp yıktığı görüntülerin ardından eleştirilerde bulununca sosyal medya üzerinden tehdit mesajları aldı. Terör örgütü yandaşları müstehcen sitelerde Hollandalı gazeteci adına sahte hesaplar açarak, çirkin bir operasyona kalkıştı.
KAPINA BİR PAKET GELECEK
Netjes yaşadıklarını ve terör örgütünün gerçek yüzü A Haber'de paylaştı.
Rena Netjes terör örgütününün tehditlerini anlattı:
Aslında ben tehdit almaya alışkınım, yıllardır bu alanda çalıştığım için alışkınım. 1 ay önce cuma akşamı, 2 tane mesaj aldım aynı hesaptan, mesajda artık güvenden değilsin, Amsterdam'da ya da İstanbul'da çünkü sen Türk propagandası yapıyorsun. Belki ilk başta Rojava'dan bahsetmediler ama bana bir paket gelececek kapına dediler. O yüzden korkmuştum, bu bir tehditti. Doğrudan Hollanda elçiliğiyle ve tanıdığım bir Türk diplomat ile görüştüm. Onlar aksiyon aldı ve biraz rahat nefes aldım.Daha sonra 1-2 hafta mesaj gelmedi.
MÜSTEHCEN SİTELERDE HESAP AÇTILAR
Geçen hafta Rojava savaşçıları adına tehdit yapıldı. Tüm tehditler ölüm tehditleri yapıldı. Tüm sosyal medya hesaplarına saldırı yapacağız dediler. Şifrelerimi ele geçirmeye çalıştılar. Sahte bir hesap açarak, sahte mesajlar attılar. Müstehcen sitelerde adıma hesaplar açılmış ve mesajlar atılmış. Rojava Kürt diye bir hesaptan mesaj geldi, çok sayıda müstehcen hesap açtık ve sizin ve aileniz adına mesajlar attık. Hiç konuşma Suriye'yle ilgili dediler, ben de bu yaşananları kamuoyuyla paylaştım. Ve destek mesajları geldi.
TERÖRİSTLER EVİMİZİ ALDI
Ben 2016 yılında Kilis'te çalıştım. Sınırı geçen mülteciler Halep'ten geliyordu. "Neden kaçtınız" dediğimde şaşırdım, "teröristler evimizi elimizde aldı" dediler. Farklı hikayeler duymaya başladım, Batı'da farklı resmediliyorlardı. Konuştuğum bir diplomat, "Madencileri kaçırıyorlar, diplomatlar üzerinde baskı yapıyorlar" diyerek farklı bir görüş paylaştı. Çocuklarının kaçırılacağından korkan aileler ve onların askeri olmak istemeyen gençleri gördüm. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Azez, Mare ve Tel Rıfat'ı ele geçirerek, Türkiye sınırında kontolü sağladılar. Buralarda DEAŞ yoktu.