PKK'nın karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı gazeteciye tehdit! "Yakında öleceksin"

Bunun yanı sıra e-postada, "Bunu ispatlamak için de kapınızın önüne bir şey bırakacağız." ifadesine yer verildi.

Bir ay içerisinde, benzer şekilde toplam 12 e-posta aldığını aktaran Netjes, Twitter'dan, PKK terör örgütü üyelerinin sosyal medya hesaplarından da ölüm tehdidi aldığını ifade etti.