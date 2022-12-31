PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya yalvardı: "Durum ciddi tıkanma derinleşiyor"

Türkiye'nin sınır içi ve sınır dışında başlattığı nokta operasyonlarla üst üste darbeler yiyen terör örgütü PKK 2023 yılına girerken yandaşlarına umut mesajları vermeye çalışıyor. Terör örgütünün çatı yapılanması KONGRA-GEL, yayınladığı skandal bildiride, "2023 yılı AKP-MHP faşizminin çöküş yılı olacak" iddiasında bulunurken PKK'nın Kandil'deki terörist elebaşlarından Duran Kalkan HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı masaya 'birleşin, hata yapmayın' mesajı gönderdi.
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ELEBAŞI İNİNDEN ÇIKAMIYOR 6'LI MASAYA ÇAĞRI YAPIYOR
PKK'ya yapılan operasyonlar nedeniyle mağarasından çıkamamasına rağmen skandal ifadelerle Türkiye'deki muhalefete destek veren Kalkan, "Muhalefet ciddi hatalar yapmazlarsa en azından yumuşak değişimle AKP-MHP faşizmi yıkılacak." dedi.
"DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"
Muhalefete birlik çağrısı yapan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yaşanan çöküşü itiraf etti. Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'na kurulan Saraçhane kumpası sonrası 6'lı masada yaşanan bölünmeye dikkat çeken Kalkan, "Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik." diyerek kirli ittifakı Başkan Erdoğan'a karşı birleşmeye davet etti.
6'LI MASANIN DİLİYLE MASAYA ÇAĞRI
Türkiye'de demokrasi olmadığını savunan 6'lı masanın diliyle konuşan Kalkan, "Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler. Durum gerçekten de ciddidir. Yani öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." şeklinde konuştu
TERÖRİST ELEBAŞINDAN SKANDAL SÖZLER
2023 yılında köklü değişimlerin yaşanacağı ve 'faşist diktatörlüğün yıkılacağı' bir yıl olacağını savunan terörist elebaşı Duran Kalkan, "Önümüzdeki yıl Türkiye'de yönetimin yenilenmesini gerektiriyor. Böyle bir sürece girilmiştir. Bu yenilenme nasıl olacak? İşte cevabı aranan soru budur ve kolay cevap verilemiyor" ifadesini kullandı.
Altılı Masa'nın 'yumuşak geçiş' için önemli olduğunu dile getiren terör örgütü PKK elebaşı Kalkan, "2023 yılı köklü değişimin, dönüşümün yaşanma yılıdır. Türkiye için bir dönemeçtir, bu dönemeç nasıl dönülecek, onu göreceğiz. AKP-MHP faşizminin çeşitli komplolarla ömrünü uzatmaya çalışması en kötü durumdur." dedi.