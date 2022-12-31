PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya yalvardı: "Durum ciddi tıkanma derinleşiyor"



Kılıçdaroğlu'na kurulan Saraçhane kumpası sonrası 6'lı masada yaşanan bölünmeye dikkat çeken Kalkan, "Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik." diyerek kirli ittifakı Başkan Erdoğan'a karşı birleşmeye davet etti.

6'LI MASANIN DİLİYLE MASAYA ÇAĞRI

Türkiye'de demokrasi olmadığını savunan 6'lı masanın diliyle konuşan Kalkan, "Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler. Durum gerçekten de ciddidir. Yani öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." şeklinde konuştu