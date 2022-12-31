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    • Güncel
    • 31.12.2022 18:03
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    • 31.12.2022 18:03
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    PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya yalvardı: "Durum ciddi tıkanma derinleşiyor"

    Son dakika haberi! Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya Kandil'deki terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'dan mesaj var. Masanın altındaki siyasi ortak HDP'nin Kandil'deki terörist elebaşı Kalkan 6'lı masaya 'birleşin, hata yapmayın' mesajı gönderdi. PKK'ya yapılan operasyonlar nedeniyle mağarasından çıkamamasına rağmen skandal ifadelerle Türkiye'deki muhalefete destek veren Kalkan, "Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım." dedi. 6'lı masaya adeta yalvaran Kalkan, "Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." şeklinde konuştu

    takvim.com.tr
    Terörist elebaşı dağılma süreci hızlanan 6’lıya yalvardı!

    Türkiye'nin sınır içi ve sınır dışında başlattığı nokta operasyonlarla üst üste darbeler yiyen terör örgütü PKK 2023 yılına girerken yandaşlarına umut mesajları vermeye çalışıyor. Terör örgütünün çatı yapılanması KONGRA-GEL, yayınladığı skandal bildiride, "2023 yılı AKP-MHP faşizminin çöküş yılı olacak" iddiasında bulunurken PKK'nın Kandil'deki terörist elebaşlarından Duran Kalkan HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı masaya 'birleşin, hata yapmayın' mesajı gönderdi.

    TERÖRİST ELEBAŞI DAĞILMA SÜRECİ HIZLANAN 6'LIYA YALVARDI! VİDEO İZLE

    ELEBAŞI İNİNDEN ÇIKAMIYOR 6'LI MASAYA ÇAĞRI YAPIYOR
    PKK'ya yapılan operasyonlar nedeniyle mağarasından çıkamamasına rağmen skandal ifadelerle Türkiye'deki muhalefete destek veren Kalkan, "Muhalefet ciddi hatalar yapmazlarsa en azından yumuşak değişimle AKP-MHP faşizmi yıkılacak." dedi.

    "DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"
    Muhalefete birlik çağrısı yapan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yaşanan çöküşü itiraf etti. Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım." ifadelerini kullandı.


    Kılıçdaroğlu'na kurulan Saraçhane kumpası sonrası 6'lı masada yaşanan bölünmeye dikkat çeken Kalkan, "Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik." diyerek kirli ittifakı Başkan Erdoğan'a karşı birleşmeye davet etti.

    6'LI MASANIN DİLİYLE MASAYA ÇAĞRI
    Türkiye'de demokrasi olmadığını savunan 6'lı masanın diliyle konuşan Kalkan, "Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler. Durum gerçekten de ciddidir. Yani öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." şeklinde konuştu


    TERÖRİST ELEBAŞINDAN SKANDAL SÖZLER
    2023 yılında köklü değişimlerin yaşanacağı ve 'faşist diktatörlüğün yıkılacağı' bir yıl olacağını savunan terörist elebaşı Duran Kalkan, "Önümüzdeki yıl Türkiye'de yönetimin yenilenmesini gerektiriyor. Böyle bir sürece girilmiştir. Bu yenilenme nasıl olacak? İşte cevabı aranan soru budur ve kolay cevap verilemiyor" ifadesini kullandı.

    Altılı Masa'nın 'yumuşak geçiş' için önemli olduğunu dile getiren terör örgütü PKK elebaşı Kalkan, "2023 yılı köklü değişimin, dönüşümün yaşanma yılıdır. Türkiye için bir dönemeçtir, bu dönemeç nasıl dönülecek, onu göreceğiz. AKP-MHP faşizminin çeşitli komplolarla ömrünü uzatmaya çalışması en kötü durumdur." dedi.



        KÖŞEYE SIKIŞTIĞI İÇİN HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
        Terör operasyonlarıyla köşeye sıkıştığı için hükümeti hedef alan Kalkan, "En zayıf olasılık da oluyor. AKP bunu başarmak için çalışıyor, devlet imkanlarını, Türkiye'nin imkanlarını tüm yönleriyle bu yönde kullanıyor, bu açık bir gerçektir. Bu anlamda zayıf görmemek lazım ama takati tükettiği de ortadadır. Eğer diğer güçler, devrimci demokratik güçler, muhalefet ciddi hatalar yapmazlarsa en azından yumuşak değişimle AKP-MHP faşizmi yıkılacak. Dahası demokratik devrimle faşizmin aşılmasına kadarda gidilebilir." şeklinde konuşarak Cumhur İttifakı'na saldırdı.

        İRAN'I DA HEDEF ALDI
        Mahsa Amini'nin gözaltındaki ölümü sonrası başlayan olaylarda sokaktaki İranlı kadınları överken Tahran rejimini yüceltmeye çalışan PKK'lı Kalkan, göstericilerin sırayla idam edildiği İran'ı 'demokratik toplum' olarak niteledi. İran'da 'reformist İslamî yönetimin' iyi bir gelişme olacağını savunan Kalkan, "Mevcut serhildanlar buna yol açabilir, rejimi İslamî yönlü de olsa özgürlükler temelinde demokratik değişime yöneltebilir. Kadın özgürlüğüne dayalı demokratik İslamî bir İran bütün Ortadoğu için, Asya için, tüm dünya için yepyeni ufuklar açan bir alan haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

        6'LI MASA İLE HDP ORTAKLIĞINI İFŞALAYAN TASLAK! MASANIN GİZLİ DEĞİL APAÇIK ORTAĞI
        Başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği 6'lı masa ittifakının açıkladığı, anayasa taslağı ile HDP'nin geçtiğimiz ay paylaştığı demokrasi tutum belgesinin birçok maddesinin örtüşmesi daha önce dikkat çekmişti.

        BAŞLIKLAR ÖRTÜŞÜYOR
        6'lı masanın parlamenter sistem önerisi:         Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır.



            HDP'nin parlamenter sistem önerisi: Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.



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            6'lı masanın kayyum atamalarına bakışı:             Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır.



            HDP'nin kayyum atamalarına bakışı: Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.



                6'lı masa OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı: Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir.

                HDP'de benzer bir açıklama yapmıştı: Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir.
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                Terörist elebaşı dağılma süreci hızlanan 6’lıya yalvardı!
                Haberler Güncel PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya yalvardı: "Durum ciddi tıkanma derinleşiyor"
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