Temel Karamollaoğlu'ndan 6'lı masayı sallayacak çıkış! Akşener'i harcadı Kılıçdaroğlu'nu gazladı: Erdoğan ezer geçer

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adaylık kavgası masayı devirmek üzere...
AHLATLIBEL MASASI KRİZİ ÇÖZMEDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep olurken o masadan da sonuç çıkmadı.
KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR AKŞENER REDDEDİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor... Akşener her fısatta 'Hayır demeyiz' diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KAVGAYA DALDI
Kavgaya bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu da dahil oldu. Karamollaoğlu yaptığı açıklama ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı taca attı.
ERDOĞAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I EZER GEÇER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu, "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADI
Akşener'in parlattığı isimleri çizen Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. %15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce." iddiasında bulunarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na gaz verdi.
5 OCAK'I İŞARET ETTİ
Karamollaoğlu, 6'lı masanın adayı konuşma zanınının geldiğini işaret ederek, "Bugüne kadar bunu gündemimize almamamız doğruydu. Ancak Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak'ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir." dedi.