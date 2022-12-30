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    • 30.12.2022 12:31
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    Temel Karamollaoğlu'ndan 6'lı masayı sallayacak çıkış! Akşener'i harcadı Kılıçdaroğlu'nu gazladı: Erdoğan ezer geçer

    Muhalefetin adaylık savaşında yeni cepheler açılmaya devam ediyor! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Ahlatlıbel'de kurulan masayla da çözülemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar ederken Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Kavgaya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Karamollaoğlu yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta gazlarken Akşener'i ise harcadı. Temel Karamollaoğlu, " 'İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia" diyen Karamollaoğlu, 'Erdoğan’ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" ifadelerini kullandı. İşte Karamollaoğlu'nun o açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Meral’i harcadı Kemal’i gazladı

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adaylık kavgası masayı devirmek üzere...

    AHLATLIBEL MASASI KRİZİ ÇÖZMEDİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep olurken o masadan da sonuç çıkmadı.

    KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR AKŞENER REDDEDİYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor... Akşener her fısatta 'Hayır demeyiz' diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU KAVGAYA DALDI
    Kavgaya bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu da dahil oldu. Karamollaoğlu yaptığı açıklama ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı taca attı.

    ERDOĞAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I EZER GEÇER
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu, "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADI
    Akşener'in parlattığı isimleri çizen Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. %15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce." iddiasında bulunarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na gaz verdi.

    5 OCAK'I İŞARET ETTİ
    Karamollaoğlu, 6'lı masanın adayı konuşma zanınının geldiğini işaret ederek, "Bugüne kadar bunu gündemimize almamamız doğruydu. Ancak Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak'ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir." dedi.

        AKŞENER NE DİYECEK?
        Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları masayı devirecek cinsten... Özellikle İmamoğlu ve Yavaş'ı parlatan Akşener'e yönelik "Cahilce bir iddia" sözleri sonrası neler olacağı merak konusu oldu. Gözler Akşener'e çevrildi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU DA VETO ETMİŞTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün yaptığı açıklamalarla çoklu adaylık sinyali vermiş ve Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etmişti.

        Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Adayı belirleyecek olan da Altılı Masa, dilimizde tüy bitti." ifadesini kullandı.

        ÇOKLU ADAY SİNYALİ
        Kılıçdaroğlu 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali de verdi. Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

        Çoklu adaylık sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etti.

        DİLİMİZDE TÜY BİTTİ EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ GÖREVİNİN BAŞINDA
        Kılıçdaroğlu, "Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;

        "İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız."

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