Altılı masa dokuzuncu toplantı sonrası yine aday açıklamadı! CHP’nin fonladığı Halk TV’de duruma tepki gösterildi: Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın





AKŞENER ALTILI MASAYI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki altılı masa toplantısı öncesinde, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşmüş, Baş'ın 6'lı masaya katılma teklifine olumlu yaklaştıklarını dillendirmişti.



Akşener, konuyu yapılacak toplantıda gündeme alacaklarını söylemiş, söz konusu gelişme, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sert sözlerle eleştirilmişti.



Levent Gültekin, Akşener'i masaya tarikat getirmekle suçlayıp, "6'lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm" demişti.



Murat Sabuncu ise Akşener'i 6'lı masayı öldürmekle suçlamıştı.







"HERKES SÖZÜNE DİKKAT ETSİN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına açıkça karşı çıkan Akşener, CHP medyasını sert sözlerle hedef almıştı.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kendisini eleştirenlere, "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." demişti.