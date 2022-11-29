Altılı masa dokuzuncu toplantı sonrası yine aday açıklamadı! CHP’nin fonladığı Halk TV’de duruma tepki gösterildi: Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masada' dokuzuncu görüşme dün gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından parti liderlerinin imzasını taşıyan ortak yazılı açıklama yapılırken, 2023'de yapılacak seçimlerde kimin aday olacağına ilişkin açıklama yine yapılmadı.
Bu durum, partilerin kendi mahallesinde de eleştirilerin hedefi haline geldi.
FONDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: ARTIK İŞ YAPIN
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de konu masaya yatırılırken, partilerin işine düştüğü durum fıkra konusu oldu. Kanalın sunucularından Levent Gültekin, muhalefeti hedef alıp, "Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın" ifadelerini kullandı.
Murat Sabuncu ise hala ortaya somut bir şey konulamamasından dert yanıp, "Çok geç kalıyorsunuz çok" dedi.