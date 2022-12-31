CHP'li İBB'nin kirli algısı! Saraçhane oyunu ve şehit istismarı üzerine 'Fatih' tablolu mağduriyet tiyatrosu: Raporla çürütüldü

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet temelli algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.
Saraçhane'de İmamoğlu-Akşener eliyle sahnelenen adaylık temelli oyunun yankıları sürerken; CHP'li İBB başlatılan terör soruşturması üzerinden şehit istismarına kalkışacak kadar alçaldı.
CHP'li İBB'nin şehit istismarına belgeli tokatTüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li İBB'nin Fatih Sultan Mehmet tablosu üzerinden kurguladığı yeni bir mağduriyet algısı daha çöktü. Üstelik kendi teftiş raporlarıyla...
ALIM SÜRECİNDE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu Raporunda ve Belediyede müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde tablonun müzayede komisyon bedelinin ödenmesinde faturada belirtilen 11.250 + KDV İngiliz Sterlini fazla ödendiği, ayrıca alım sürecinde yürütülen işlemlerde hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığı belirlendi.