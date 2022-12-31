CHP'li İBB'nin kirli algısı! Saraçhane oyunu ve şehit istismarı üzerine 'Fatih' tablolu mağduriyet tiyatrosu: Raporla çürütüldü





Tabloyla ilgili bazı vatandaşlar belediye bütçesi kullanılarak satın alındığı, belediyenin böyle bir görevi olmadığı, tablonun alım şeklinin kamu kurumlarının mal ve hizmet alması yöntemine aykırı olduğu, belediyenin öncelikle ilamlı borçlarını ödemesi gerektiği yönündeki iddialarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliğine şikayette bulundu. Söz konusu şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir işlem yapılmasına gerek görülmedi.



TABLONUN ALIMINDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunu satın almakla yargılanacağını, bu nedenle teftiş yapıldığını söyleyerek mağdur edebiyatı yaptı. Ancak İmamoğlu'nun algısı hazırlanan İBB'nin kendi teftiş raporlarıyla çürütüldü. Vatandaşlar tarafından yapılan iddialardan farklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu Raporunda ve Belediyede müfettişleri tarafından yürütülen özel teftiş sırasında satın alma işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.



Raporlarda alınan tablonun müzayede komisyon bedelinin ödenmesinde 11 bin 250 İngiliz Sterlini KDV fazla ödendiği, ayrıca alım sürecinde yürütülen işlemlerde hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu yeni tespitlere yönelik olarak gerekli incelemenin yapılması için İçişleri Bakanlığına onay verildi.