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    • 31.12.2022 19:02
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    CHP'li İBB'nin kirli algısı! Saraçhane oyunu ve şehit istismarı üzerine 'Fatih' tablolu mağduriyet tiyatrosu: Raporla çürütüldü

    Saraçhane tiyatrosunun etkileri sürerken, başlatılan terör soruşturması üzerinden şehit istismarına kalkışacak kadar alçalan CHP'li İBB'nin mağduriyet temelli algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu yönetimi bu kez de Fatih Sultan Mehmet tablosu üzerinden yeni mağduriyet algısı kurguladı. Ancak bu tezgah çok da uzun sürmeden çöktü. Üstelik İBB'nin kendi denetim komisyonu raporuyla... Öte yandan Ekremci medyanın baş akötrü Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, "İBB’nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme" başlıklı yazısı ve paylaşımlarıyla manipülasyon yapmıştı.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB’nin kirli algısı çöktü!

    Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet temelli algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.

    Saraçhane'de İmamoğlu-Akşener eliyle sahnelenen adaylık temelli oyunun yankıları sürerken; CHP'li İBB başlatılan terör soruşturması üzerinden şehit istismarına kalkışacak kadar alçaldı.

    CHP'li İBB'nin şehit istismarına belgeli tokat

    Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li İBB'nin Fatih Sultan Mehmet tablosu üzerinden kurguladığı yeni bir mağduriyet algısı daha çöktü. Üstelik kendi teftiş raporlarıyla...


    ALIM SÜRECİNDE HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER
    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu Raporunda ve Belediyede müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde tablonun müzayede komisyon bedelinin ödenmesinde faturada belirtilen 11.250 + KDV İngiliz Sterlini fazla ödendiği, ayrıca alım sürecinde yürütülen işlemlerde hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığı belirlendi.



        FONDAŞ İSMAİL DURUR MU?
        Öte yandan CHP yandaşı Ekremci medyanın başaktörlerinden Halk TV'de yazarlık yapan İsmail Saymaz da İBB'nin ucuz algı operasyonuna çanak tutmuştu.

        Saymaz, "İBB'nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme" başlıklı yazısı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla manipülasyon yapmıştı.



        Belediyecilik yerine algı ve PR dayalı yönetim anlayışı benimseyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'nin Fatih Sultan Mehmet tablosu üzerinden yaydığı mağduriyet algısına karşı gerçekler;

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 25 Haziran 2020'deki açık arttırmaya katılarak İBB, ressam Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet Tablosunu 935 bin 250 Sterlin'e satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tabloyu törenle kamuoyuna gösterildi.



        Tabloyla ilgili bazı vatandaşlar belediye bütçesi kullanılarak satın alındığı, belediyenin böyle bir görevi olmadığı, tablonun alım şeklinin kamu kurumlarının mal ve hizmet alması yöntemine aykırı olduğu, belediyenin öncelikle ilamlı borçlarını ödemesi gerektiği yönündeki iddialarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliğine şikayette bulundu. Söz konusu şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir işlem yapılmasına gerek görülmedi.

        TABLONUN ALIMINDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ
        İBB Başkanı İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunu satın almakla yargılanacağını, bu nedenle teftiş yapıldığını söyleyerek mağdur edebiyatı yaptı. Ancak İmamoğlu'nun algısı hazırlanan İBB'nin kendi teftiş raporlarıyla çürütüldü. Vatandaşlar tarafından yapılan iddialardan farklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu Raporunda ve Belediyede müfettişleri tarafından yürütülen özel teftiş sırasında satın alma işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

        Raporlarda alınan tablonun müzayede komisyon bedelinin ödenmesinde 11 bin 250 İngiliz Sterlini KDV fazla ödendiği, ayrıca alım sürecinde yürütülen işlemlerde hukuka aykırı bazı işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu yeni tespitlere yönelik olarak gerekli incelemenin yapılması için İçişleri Bakanlığına onay verildi.



            İNCELEME SEBEBİ 'NEDEN ALINDIĞI' DEĞİL
            İmamoğlu'nun 'soruşturulmaktan gurur duyarım' dediği tabloya ilişkin yapılan incelemenin sebebinin 'neden alındığı' olmadığı, komisyon bedelinin ödenmesinde fazlalık olduğundan kamu zararı ve alım sürecindeki bazı işlemlere yönelik olduğu aktarıldı.

            ÖNCEKİ İNCELEMELERLE İLGİSİ YOK
            Edinilen bilgiye göre yürütülen incelemenin daha önce incelenen yönleriyle hiçbir ilgisi olmadığı, tamamen yeni tespitlere yönelik bir inceleme yapıldığı kaydedildi.
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