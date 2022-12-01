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    • Güncel
    • 01.12.2022 19:50
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    • 01.12.2022 20:00
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    6'lı masa ile HDP ortaklığını ifşalayan taslak! Masanın gizli değil apaçık ortağı

    Son dakika haberi | 6'lı masanın ortakları tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"nin, HDP tarafından açıklanan "Demokrasi Tutum Belgesi"nin birçok maddesiyle paralellik taşıması dikkat çekti. HDP'nin "masanın gizli ortağı" olduğunu adeta doğrular nitelikte olan belgelerde parlamenter sisteme dönüş, kayyum atamaları ve KHK’lar gibi konularında örtüştüğü görüldü.

    takvim.com.tr
    6’lı masa ile HDP ortaklığını ifşalayan taslak

    Başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği 6'lı masa ittifakının açıkladığı, anayasa taslağı ile HDP'nin geçtiğimiz ay paylaştığı demokrasi tutum belgesinin birçok maddesinin örtüşmesi dikkat çekti.



    BAŞLIKLAR ÖRTÜŞÜYOR
    6'lı masanın parlamenter sistem önerisi:     Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır.



    HDP'nin parlamenter sistem önerisi: Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.



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        6'lı masanın kayyum atamalarına bakışı:         Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır.



        HDP'nin kayyum atamalarına bakışı: Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.



        6'lı masa OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı: Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir.

        HDP'de benzer bir açıklama yapmıştı: Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir.
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