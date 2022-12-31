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    • 31.12.2022 17:05
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    • 31.12.2022 17:25
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    Şam ve Moskova ile 3'lü mekanizma! Bakan Çavuşoğlu tarihi açıkladı: "Ocak ayının ikinci yarısında görüşeceğiz"

    Son dakika haberi! Türkiye, Rusya ve Suriye arasında devam eden görüşmelerle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ocak yayının ikinci yarısında görüşeceğiz. Moskova, Şam ve Ankara dışında bir yerde olacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Şam ve Moskova ile 3’lü mekanizma!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

    ŞAM VE MOSKOVA İLE 3'LÜ MEKANİZMA! VİDEO İZLE

    GÖRÜŞME OCAK AYININ İKİNCİ YARISINDA OLACAK
    Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.



    2. GÖRÜŞME NEREDE OLACAK?
    Türkiye, Rusya ve Suriye arasında devam eden görüşmelerle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları görüşmesi Ocak ayının 2. yarısında olsun dedik. Adres Moskova ya da üçüncü bir ülke olabilir." dedi.

    AKAR'DAN SURİYELİ MÜLTECİLERE GÜVENCE
    Geçtiğimiz günlerde Moskova'da gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

    MOSKOVA'DA KRİTİK TEMAS
    Akar, görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

        Akar, şunları söyledi:
        Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

        Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir.

        Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.

            Bakan Akar, sözlerinin sonunda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik ile tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak barış, refah, huzur ve kardeşlik temennilerini dile getirdi.

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