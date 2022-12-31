Şam ve Moskova ile 3'lü mekanizma! Bakan Çavuşoğlu tarihi açıkladı: "Ocak ayının ikinci yarısında görüşeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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GÖRÜŞME OCAK AYININ İKİNCİ YARISINDA OLACAK
Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.
2. GÖRÜŞME NEREDE OLACAK?
Türkiye, Rusya ve Suriye arasında devam eden görüşmelerle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları görüşmesi Ocak ayının 2. yarısında olsun dedik. Adres Moskova ya da üçüncü bir ülke olabilir." dedi.
AKAR'DAN SURİYELİ MÜLTECİLERE GÜVENCE
Geçtiğimiz günlerde Moskova'da gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'da Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.
MOSKOVA'DA KRİTİK TEMAS
Akar, görüşmede mülteci sorunu ve Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.