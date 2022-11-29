CHP'li belediyelerde terör izi! Mersin ve Ataşehir'deki bulgular savcılıkla paylaşıldı: İstanbul ve Seyhan'da çalışmalar sürüyor

CHP'li belediyelerin terörle iltisaklı çalışanları gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride bıraktığımız günlerde CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.
İlerleyen günlerde daha da detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.
Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.
İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI
İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.
Şu ifadeleri kullandı;
"FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."
CHP'Lİ İBB TUTUŞTU!
Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli apar topar sicil kayıtları istendi.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, belediyelerdeki terör iltisaklı personellere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
MERSİN VE ATAŞEHİR'DEKİ BULGULAR SAVCILIKLA PAYLAŞILDI
Bakanlık, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığını duyurdu.
İBB VE SEYHAN'IN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikalinin sağlanacağı vurgulandı.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
Kurulumuzca, Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır.
İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.