CHP'li belediyelerde terör izi! Mersin ve Ataşehir'deki bulgular savcılıkla paylaşıldı: İstanbul ve Seyhan'da çalışmalar sürüyor





Öte yandan İçişleri Bakanlığı, belediyelerdeki terör iltisaklı personellere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



MERSİN VE ATAŞEHİR'DEKİ BULGULAR SAVCILIKLA PAYLAŞILDI

Bakanlık, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığını duyurdu.



İBB VE SEYHAN'IN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikalinin sağlanacağı vurgulandı.



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;



Kurulumuzca, Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır.



İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.