PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya yalvardı: "Durum ciddi tıkanma derinleşiyor"

Son dakika haberi! Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası dağılma süreci hızlanan 6'lı masaya Kandil'deki terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'dan mesaj var. Masanın altındaki siyasi ortak HDP'nin Kandil'deki terörist elebaşı Kalkan 6'lı masaya 'birleşin, hata yapmayın' mesajı gönderdi. PKK'ya yapılan operasyonlar nedeniyle mağarasından çıkamamasına rağmen skandal ifadelerle Türkiye'deki muhalefete destek veren Kalkan, "Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan'da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım." dedi. 6'lı masaya adeta yalvaran Kalkan, "Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor." şeklinde konuştu