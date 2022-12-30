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    • 30.12.2022 17:12
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    • 30.12.2022 17:19
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    Şimdi ne yapacaksın Ekrem İmamoğlu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o görüşmeyi bakın nasıl anlatmış

    Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ispatlanırsa istifa ederim' diyerek yalanladığı görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak bir konuda yardım istediğini açıklamasının ardından İmamoğlu, "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan!" iddiasında bulundu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o görüşmeyi 2020 yılında canlı yayında anlattığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında her hangi bir yalanlama yapmadığı bilinirken görüşmenin gerçekleştiği artık netlik kazandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ekrem patladı

    Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha patladı!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 28 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

    İBB'de yuvalanan teröristlere ve yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bomba bir meseleyi de gündeme taşıdı.

    EKREM İMAMOĞLU BENİ ARADI: CHP GENEL MERKEZİ BENİ SEVMİYOR YARDIM ET
    Bakan Soylu terörle mücadelede kendilerine geri atım attırmaya çalışanların başarılı olamayacağının altını çizerek, "Bugün CHP'de kaybettiği itibarını bizlere saldırarak, meseleleri demagoji yöntemiyle anlatmaya çalışarak bulmaya çalışanlar, bu itibarları tekrar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınış içerisindedir." dedi.

    Ekrem İmamoğlu'nun, saygılarını sunarak kendisini aradığını söyleyen Soylu, "Bana belli bir konuda, 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor. Ne olursunuz, bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız.' dedik ve onu da yaptık. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin, diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

    GÖRÜŞMEYİ YALANLAYIP İSPAT EDİLİRSE İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
    Bakan Soylu'nun açıklamaları devam ederken Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    İMAMOĞLU YANIT VERDİ: İSPAT ET İSTİFA EDEYİM
    İmamoğlu "Bakan Soylu "Saygılarımla" diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan" dedi.

    Soylu canlı yayın sürerken İmamoğlu'na yanıt vererey şu ifadeleri kullandı:

        "Ufak bir namusun varsa, ufak bir şerefin ve haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken yardımla ilgili bu yardımın kanunlara uygun olmadığını, yani böyle bir yardım toplanmayacağını tespit ettikten sonra çok doğal olarak o yardım toplanan paralara el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi zaten bana karşı. Biz hemşehriyiz, ne olursun beni onlara ezdirme'. Ama hayatı iki yüzlülük olduğu için ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızda sonra bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Onda gidip CHP Genel Merkezine beni şikayet etti, 'Bana İçişleri Bakanı böyle böyle söyledi' diye. Şimdi insan hangi koltuğa gelirse gelsin o koltuk onu taşımayacak. O, koltuğu taşıyacak ve yalan söylemeyecek."

        EKREM İMAMOĞLU İDDİALI KONUŞTU: İSTİFA BEKLİYORUM
        Son olarak İmamoğlu dün bir paylaşım daha yaparak Soylu ile telefonda görüşmediğini iddia etti.

        İmamoğlu, "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" dedi.

        İMAMOĞLU PATLADI! BAKAN SOYLU O GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Mart 2020'de İmamoğlu ile yaptığı o görüşmeyi katıldığı canlı yayında anlattığı ortaya çıktı.

        Soylu canlı yayında "Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim. Peki belediye bağış alabilir mi? Alabilir. Bugüne kadar aldı. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? İki türlü alabilirler. Şartlı veya şartsız bağış. Ama bu yardım değildir. Yardım toplamayla bağışı ayıran biraz önce söylediğim kanunlardır. Belediye şartlı bağış alır" dediği görüldü.

        İSTİFA EDECEK Mİ?
        Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında anlatılan bu görüşme sonrası herhangi bir yalanlama yapmadığı bilinirken görüşmenin gerçekleştiği artık netlik kazandı. Peki Ekrem İmamoğlu ortaya koyduğu iddiasını yerine getirip istifa edecek mi?

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        Haberler Güncel Şimdi ne yapacaksın Ekrem İmamoğlu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o görüşmeyi bakın nasıl anlatmış
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