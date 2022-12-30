Şimdi ne yapacaksın Ekrem İmamoğlu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o görüşmeyi bakın nasıl anlatmış

"Ufak bir namusun varsa, ufak bir şerefin ve haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken yardımla ilgili bu yardımın kanunlara uygun olmadığını, yani böyle bir yardım toplanmayacağını tespit ettikten sonra çok doğal olarak o yardım toplanan paralara el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi zaten bana karşı. Biz hemşehriyiz, ne olursun beni onlara ezdirme'. Ama hayatı iki yüzlülük olduğu için ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızda sonra bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Onda gidip CHP Genel Merkezine beni şikayet etti, 'Bana İçişleri Bakanı böyle böyle söyledi' diye. Şimdi insan hangi koltuğa gelirse gelsin o koltuk onu taşımayacak. O, koltuğu taşıyacak ve yalan söylemeyecek."

EKREM İMAMOĞLU İDDİALI KONUŞTU: İSTİFA BEKLİYORUM

Son olarak İmamoğlu dün bir paylaşım daha yaparak Soylu ile telefonda görüşmediğini iddia etti.

İmamoğlu, "Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey!" dedi.

İMAMOĞLU PATLADI! BAKAN SOYLU O GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Mart 2020'de İmamoğlu ile yaptığı o görüşmeyi katıldığı canlı yayında anlattığı ortaya çıktı.