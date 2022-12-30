Şimdi ne yapacaksın Ekrem İmamoğlu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o görüşmeyi bakın nasıl anlatmış

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha patladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 28 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
İBB'de yuvalanan teröristlere ve yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bomba bir meseleyi de gündeme taşıdı.
EKREM İMAMOĞLU BENİ ARADI: CHP GENEL MERKEZİ BENİ SEVMİYOR YARDIM ET
Bakan Soylu terörle mücadelede kendilerine geri atım attırmaya çalışanların başarılı olamayacağının altını çizerek, "Bugün CHP'de kaybettiği itibarını bizlere saldırarak, meseleleri demagoji yöntemiyle anlatmaya çalışarak bulmaya çalışanlar, bu itibarları tekrar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınış içerisindedir." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun, saygılarını sunarak kendisini aradığını söyleyen Soylu, "Bana belli bir konuda, 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor. Ne olursunuz, bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız.' dedik ve onu da yaptık. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin, diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMEYİ YALANLAYIP İSPAT EDİLİRSE İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Bakan Soylu'nun açıklamaları devam ederken Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İMAMOĞLU YANIT VERDİ: İSPAT ET İSTİFA EDEYİM
İmamoğlu "Bakan Soylu "Saygılarımla" diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan" dedi.
Soylu canlı yayın sürerken İmamoğlu'na yanıt vererey şu ifadeleri kullandı: