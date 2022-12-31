31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık? 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 Eczane çalışma saatleri! BUGÜN ECZANELER HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Yeni yıla saatler kala '31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık?' sorusu gündeme geldi. Bilindiği üzere resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. 31 Aralık günü resmi tatil değildir. 1 Ocak ise resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Peki 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023'te eczaneler açık olacak mı?
YARIN 31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?
31 Aralık tarihinde eczaneler açık olacak. Normal çalışma düzeninde devam edecek.
2022 EZCANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
1 OCAK'TA ECZANELER KAPALI MI?
1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugünde sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor.