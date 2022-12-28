Son dakika: İBB'de terör soruşturması! Bakan Soylu: İmamoğlu beni aradı, 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi

DEVLET ÇADIR YÖNETİMİ DEĞİLDİR

Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasası var.

İmamoğlu beni aradı. Bana belli bir konuda bilgi rica etti. Ama ben kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu yaptık. İşine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine hak göreceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Böyle bir ikiyüzlülüğe sahip olmadık.

CHP BENİ SEVMİYOR

Bugün CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak almaya çalışanlar boşuna çırpınış içinde. Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bu bahsettiğim kişi İmamoğlu. Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Bir taraftan hakaret edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum.

Terörle iltisaklı 505 kişiyi İmamoğlu işe aldı. Dosyalar İBB'den istendi, bilmiyoruz demek yalandır. "Benim bundan haberim yok" demek kuyruklu yalandı. 2-3 kişi işten atan irade kimin iradesidir 'İBB'nin iradesidir. Peki terörle iltisaklı personeli işe alan kimin iradesidir. Bu da İBB'nin iradesidir.