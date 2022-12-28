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    • 28.12.2022 16:05
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    Son dakika: İBB'de terör soruşturması! Bakan Soylu: İmamoğlu beni aradı, 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına yönelik basın toplantısı düzenliyor. Bakan Soylu, "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Bir taraftan hakaret edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr

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    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına yönelik basın toplantısı düzenliyor.

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    İBB'DE TERÖR SORUŞTURMASI
    "İllegal olan yapıları meşru alanlara taşımasıdır. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa bu ondan daha zordur. Çünkü dağdaki terörist kendisini terörist olarak tanımlıyor. Ama içeriye sızmış teröristin vereceği zararı tespit edebilmek kolay değildir. Devlet bunun için karar ve önlemler alır. Terörün meşru alana sızmasını önleyici tedbirler alındı. Buradan yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı.

    VAN'DA TERÖR OPERASYONU
    İran'dan talimat alan PKK üyesi 5 kişi mühimmat ve patlayıcılarla birlikte Van'da yakalandı.

    "BAKANLIKTAN 50 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÇIKARILDI"
    Doğu ve Güneydoğu'da PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belediyeler, personeller, soruşturma neticesinde görevden alındılar. İrtibatlı ve iltisaklı olan yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Ve yine bizim Bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. Yani devlet PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyor. Hepsiyle mücadele ediyor.

    "KAMUYU TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRDIK"
    Bu devleti tüm terör örgütlerinden temizlemek ve sızmayı önlemek için ortaya koyduğumuz cansiper bir sonucudur. Zorlu bir sürecin sonucunda Allah'a şükürler olsun kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırdık. Bu yüzde yüz müdür? Elbette biliyorsunuz ki kriptosu var.

        DEVLET ÇADIR YÖNETİMİ DEĞİLDİR
        Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasası var.

        İmamoğlu beni aradı. Bana belli bir konuda bilgi rica etti. Ama ben kanun ne gerekiyorsa biz onu yaparız dedik ve onu yaptık. İşine geldiği zaman alttan almasını bileceksin diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine hak göreceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Böyle bir ikiyüzlülüğe sahip olmadık.

        CHP BENİ SEVMİYOR
        Bugün CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak almaya çalışanlar boşuna çırpınış içinde. Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bu bahsettiğim kişi İmamoğlu. Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi. Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. Bir taraftan hakaret edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum.

        Terörle iltisaklı 505 kişiyi İmamoğlu işe aldı. Dosyalar İBB'den istendi, bilmiyoruz demek yalandır. "Benim bundan haberim yok" demek kuyruklu yalandı. 2-3 kişi işten atan irade kimin iradesidir 'İBB'nin iradesidir. Peki terörle iltisaklı personeli işe alan kimin iradesidir. Bu da İBB'nin iradesidir.

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