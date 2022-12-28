Son dakika: İBB'de terör soruşturması! Bakan Soylu: İmamoğlu beni aradı, 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına yönelik basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
İBB'DE TERÖR SORUŞTURMASI
"İllegal olan yapıları meşru alanlara taşımasıdır. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa bu ondan daha zordur. Çünkü dağdaki terörist kendisini terörist olarak tanımlıyor. Ama içeriye sızmış teröristin vereceği zararı tespit edebilmek kolay değildir. Devlet bunun için karar ve önlemler alır. Terörün meşru alana sızmasını önleyici tedbirler alındı. Buradan yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı.
VAN'DA TERÖR OPERASYONU
İran'dan talimat alan PKK üyesi 5 kişi mühimmat ve patlayıcılarla birlikte Van'da yakalandı.
"BAKANLIKTAN 50 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÇIKARILDI"
Doğu ve Güneydoğu'da PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belediyeler, personeller, soruşturma neticesinde görevden alındılar. İrtibatlı ve iltisaklı olan yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Ve yine bizim Bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. Yani devlet PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyor. Hepsiyle mücadele ediyor.
"KAMUYU TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRDIK"
Bu devleti tüm terör örgütlerinden temizlemek ve sızmayı önlemek için ortaya koyduğumuz cansiper bir sonucudur. Zorlu bir sürecin sonucunda Allah'a şükürler olsun kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırdık. Bu yüzde yüz müdür? Elbette biliyorsunuz ki kriptosu var.