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    • 31.12.2022 08:59
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    • 31.12.2022 09:00
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    Bugün Metro, Metrobüs, Vapur, Marmaray, İZBAN ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak'ta toplu taşıma İETT ücretsiz mi? Yılbaşında otobüsler bedava mı?

    Her yılbaşı geldiğinde toplu taşımaların bedava olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi 31 Aralık- 1 Ocak'ta otobüs, vapur, metro, metrobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında resmi açıklamalar geldi. Peki Yılbaşında otobüsler bedava mı? 31 Aralık- 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    31 Aralık-1 Ocak’ta toplu taşıma İETT ücretsiz mi?

    Yılbaşında otobüsler bedava mı? 31 Aralık- 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz mi? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray kullananlar bu soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte konu hakkında resmi açıklamalar...

    Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle seyahat edecekler toplu taşımanın durumunu sorguluyor. Yeni yıldan toplu taşıma kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı.

    YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (31 ARALIK-1 OCAK)

    Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Bu durum 31 Aralık günü için geçerli değil.

        İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''

        2023'TE İETT OTOBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        İstanbul'da ulaşıma gelen zam sonrası İETT otobüsü, metrobüs ve tramvaylarda kullanılan İstanbulkart abonman ücreti netleşti. Buna göre fiyatlar şöyle:

        •Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
        •Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
        •Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,

        AYLIK AKBİL DOLUM ÜCRETİ NE KADAR? ÖĞRENCİ AKBİLİ DOLUM ÜCRETİ KAÇ TL?

        Toplu ulaşıma gelen zam sonrası vatandaşların merakla araştırdığı tam akbil ve öğrenci akbili aylık dolum ücreti şöyle:

        •Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
        •Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,

        SARI TAKSİ NE KADAR OLDU?

        •Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
        •Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
        •Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
        •Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,

            MİNİBÜS-DOLMUŞ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

            •Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,

            OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

            •Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
            •Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
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            Haberler Güncel Bugün Metro, Metrobüs, Vapur, Marmaray, İZBAN ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak'ta toplu taşıma İETT ücretsiz mi? Yılbaşında otobüsler bedava mı?
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