Bugün Metro, Metrobüs, Vapur, Marmaray, İZBAN ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak'ta toplu taşıma İETT ücretsiz mi? Yılbaşında otobüsler bedava mı?

YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (31 ARALIK-1 OCAK)

Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Bu durum 31 Aralık günü için geçerli değil.