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    • 29.12.2022 10:55
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    • 29.12.2022 10:55
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    DEAŞ'ın askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

    Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

    DEAŞ’ın askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

    Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.

    Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına asker olarak görev yaptıkları belirlenen A.E.A.S., F.D.D.Q,, A.J.M.M. ve Z.T.A.A. yakalandı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel DEAŞ'ın askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
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