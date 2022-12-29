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    • 29.12.2022 10:16
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    • 29.12.2022 10:16
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    KYK bursu ne zaman yatar? TC 0,2,4,6,8 NUMARASINA göre KYK ÖDEME TARİHLERİ || Kredi ve burs ödemeleri angi tarihlerde yapılıyor?

    2022- 2023 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Toplu ödemenin hesaplara akatarılmasının ardından aylık burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılır? TC numarasına göre KYK ödeme tarihleri nasıl? İşte detylar...

    takvim.com.tr
    KYK bursu ne zaman yatar?

    2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.

    T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

    T.C. kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6'sında,

    2 olanlar 7'sinde,

    4 olanlar 8'inde,

    6 olanlar 9'unda ve

    8 olanlar her ayın 10'unda ödemelerini alır.

    3750 TL TOPLU ÖDEME HESAPLARA YATTI

    Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemeleri toplu olarak yatırıldı. Daha önceden burs alan öğrencilerin bursları, bu aylarda da devam ettiği için eskiden burs alan öğrencilere toplu ödeme yapılmayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs ücreti ön lisans ve lisans da 1.250 TL olarak belirlendi.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        Başarısız olma,

        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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        Haberler Güncel KYK bursu ne zaman yatar? TC 0,2,4,6,8 NUMARASINA göre KYK ÖDEME TARİHLERİ || Kredi ve burs ödemeleri angi tarihlerde yapılıyor?
            SON DAKİKA