KYK bursu ne zaman yatar? TC 0,2,4,6,8 NUMARASINA göre KYK ÖDEME TARİHLERİ || Kredi ve burs ödemeleri angi tarihlerde yapılıyor?

3750 TL TOPLU ÖDEME HESAPLARA YATTI

Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemeleri toplu olarak yatırıldı. Daha önceden burs alan öğrencilerin bursları, bu aylarda da devam ettiği için eskiden burs alan öğrencilere toplu ödeme yapılmayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs ücreti ön lisans ve lisans da 1.250 TL olarak belirlendi.