CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sır görüşme! FETÖ bağlantılı Rasim Bölücek ile ne konuştu?

'HİPERAKTİFTİR, GÜNDE 10 KERE ARAMIŞTIR'

Rasim Bölücek, Enver Altaylı ile telefonla çok sık görüştüğünü kabul etti. Bölücek, "Evet, görüştük. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır" dedi.

Rasim Bölücek, şu açıklamayı yaptı: "Enver Altaylı'nın ilişki kurmak için bana ihtiyacı yok. Aradığı sayısız kişiden biriyim. Birçok insanı arar, beni de arar. CHP Genel Başkanı'nın siyasi danışmanıyım. Altaylı ile ihtiyatlı bir mesafem vardır. Evet, görüştük. Çekincem olsa kendi telefonumu kullanmazdım. Suç teşkil edecek durum değil. Enver Abi hiperaktiftir. Beni günde 10 kez aramıştır. Eminim ki 20 kere başkasını aramıştır."

''ABD'DE EVİM VARDI KALIRDIM''

Enver Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi için aracı olmadığı belirten Bölücek, şöyle devam etti: "Genel Başkan on binlerce kişiyle görüşüyor. Ona ulaşmak için bana ihtiyacı yok. Kılıçdaroğlu'nun sayısız danışmanıyla ilgili spekülasyon yapıldı. Herkes benimle ilişki kurmak ister. Ben CHP'nin başdanışmanıyım. Benim en küçük korkum olsa, çocuğumuzu okuttuğumuz ABD'de evim vardı, kalırdım. Her şeyi takip altında bir insanım."

'KONTROLLÜ DARBE'NİN MİMARI RASİM BÖLÜCEK

Rasim Bölücek, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığı görevini üstleniyordu. 2014 senesinde Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinde büyük pay sahibi olan ve Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarında kaybetmesinden sonra partiden istifa etmesi ile eleştiri oklarına hedef olan Bölücek, gündeme Amerika'da ki FETÖ üyeleri ile irtibat halinde olduğu eleştirileri ile de gelmişti. Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Bölücek reklam ajanslarında yaratıcı reklamcılık alanında çalıştı. Çok sayıda siyasi partinin seçim dönemlerindeki reklam çalışmalarını yürüten Bölücek, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığına getirilmişti. Rasim Bölücek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor. Bölücek'in, CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu belirtiliyor.