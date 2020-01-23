Bu da onu sorgulamanın hiç de kolay bir süreç olmadığını gösteriyor. Onu sorgulamak demek, CIA'yı, Türkiye'deki Gladyo'yu sorgulamak demek. Bugüne kadar kimse bunu başaramadı. İtalya'da 90'larda "Temiz Eller" diye başlatılan ve aralarında başbakanların, milletvekillerinin, iş adamlarının olduğu 7 bini aşkın insanın gözaltına alındığı Gladyo soruşturması yapıldı ama sonuç alınamadı. Sessiz sedasız kapatıldı.

Türkiye'de ise bu kirli yapının üzerine ya hiç gidilmedi, ya da gidenlerin akıbeti tehdit ve ölüm oldu. Bırakın darbeleri, sağdan soldan onlarca gencin ve aydının öldürülmesini Ecevit'e suikast bile aydınlatılamadı. 29 Mayıs 1977'de CHP Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit'e Çiğli Havaalanı'nda yapılan suikastta Mehmet İsvan ayağından yaralanmıştı. Kullanılan kurşun zehirliydi ve sadece Özel Harp Dairesi'nde vardı.

Yıllar sonra Ecevit şöyle diyordu:

"Deyim yerindeyse esrarengiz bir mermi. İçişleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü öyle bir merminin Türkiye'de bulunmadığını söylediler. O merminin sırrına bir türlü vakıf olamadık. (...) Biz 70'lerin sonlarına doğru iktidara tekrar geldiğimiz dönemde bile o şey örtbas edildi. Olayın ortaya çıkartılması için kime görev verdiysek sonuç alamadı."

İşte bu kirli geçmişin en önemli isimlerinden biri Enver Altaylı'ydı. Onun FETÖ'den gözaltına alınması tarihi bir adımdı. Hemen peşine düştüm ve 26 Ağustos 2017'de "CIA, MİT ve FETÖ üçgeninde kilit isim" başlıklı ilk yazıyı yazdım. Sonra aynı yılın kasım ayında da FETÖ ve ABD'li yetkililere mektubunu yayınladım. Onlar, bugün iddianamede yer alan bilgilerin ilk ipuçlarıydı ve ilk kez yayınlanıyordu. Başkan Erdoğan'a ağır suçlamalardan, CIA ajanlarına övgüye, İlker Başbuğ'dan Kaşif Kozinoğlu'na yönelik kumpaslara kadar çok şey vardı.

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