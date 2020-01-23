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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:01

Kemal 'nun 'kontrollü darbe' yalanının mimarı ile görüşen çıktı!

’den tutuklu eski ’çi ile binlerce kez görüştüğü ortaya çıkan , Genel Başkanı Kemal ’nun akıl hocası olarak biliniyor. Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimi için ağzından düşürmediği skandal ifade “Kontrollü darbe” ve “ MİT’çi” gibi yalanların da mimarı olduğu ortaya çıktı.

İşte 'Kontrollü darbe' yalanının mimarı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski mensubu 'yla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilgiler, dikkatlerin, bir süredir "'nün siyasi ayağı" tartışması yürüten, Meclis'e bu konuda araştırma önergesi veren 'ye yönelmesine neden oldu. İddianamede darbe girişimine yönelik "Kontrollü darbe" raporları hazırladığı belirtilen Altaylı'nın, 'nun başdanışmanı 'le bin 159 kez telefonda konuştuğunun belirlenmesi, CHP'nin "Kontrollü darbe" söyleminin mimarının kim olduğunu gözler önüne serdi.


Daha önce ABD'de ikamet etmesiyle gündeme gelen Bölücek geçmişte DYP ve BBP'de danışmanlık yapmış, bir dönem danışmanlık yaptığı lideri tarafından partiden uzaklaştırılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI
Bölücek, siyasi söylemlerini belirlemesi, konuşma metinlerini hazırlaması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun "akıl hocası" olarak anılıyor. Bölücek'in CHP liderinin yakın çalıştığı isimlerin belirlenmesinde de etkili olduğu dile getiriliyor. Buna örnek olarak ise Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Tuncay Ceylan'ın yerel seçimlerin ardından 'ne genel sekreter olmasının ardından yerine yapılan atamada etkili olması gösteriliyor. (Sabah)

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