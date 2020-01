Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla dava açtı.

Veryansın Tv Enver Altaylı'nın iddianamesine ulaştı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde Enver Altaylı'nın CIA ile bağlantıları tek tek anlatıldı.

İddianamede çok sayıda Amerikalı yetkili ile görüştüğü tespit edilen Enver Altaylı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile temasta olduğu ortaya çıktı.

Altaylı'nın cep telefonunda, "Dear Mr. General Flynn. I know that your time is…" kelimeleriyle başlayan 3 Ekim 2016'da oluşturulan e-posta taslağı bulunduğu anlatıldı.

"RUSLAR TALİMAT VERDİ BENİ KARALIYORLAR"

Taslakta ABD başkanlık seçimlerinin bütün dünya için önemli olduğuna değinen Altaylı, şunları yazdı:

"Tüm kalbimle büyük bir zafer kazanmanızı diliyorum. İngilizcem pek iyi değil, mazur görün lütfen. Ben şu anda Frankfurt'tayım. Son zamanlarda basında büyük bir karalama kampanyasına maruz kalıyorum. Kısa süre önce bir kitap yayınlandı. Kitapta, Enver Altaylı'nın CIA ile iş birliği yaparak kanlı eylemlere imza attığı yazıyor. Her şeyi örgütleyenin Altaylı olduğu yazıyor. Bu yazarlar Rusların talimatıyla hareket ediyor. Moskova çok iyi biliyor ki bölgede ne yapmaya çalıştıklarını bilen birkaç kişiden biri benim. Putin'in bu politikasına karşı çalışacağımı biliyorsunuz. Bu yüzden de beni tasfiye etmek istiyorlar. Bir süre Belfast'te kalacağım. Türkiye'deki bu olumsuz gelişmeler sebebiyle görevime oradan devam edeceğim. Belfast, Washington ve Ankara'nın arasında. İyi bir lokasyon belirledim. Herhangi bir sorunuz olursa ya da benimle konuşmak isterseniz dilediğiniz zaman Skype üzerinden görüşebiliriz. En içten dileklerimle sevgiler."

ABD BAŞKANI TRUMP'IN DANIŞMANINA NE DEDİ?

Enver Altaylı ise hem emniyete hem de savcılığa verdiği ifade de ise Flynn ile görüşme yaptığını ancak Fetullah Gülen'in iade edilmesi için kendisiyle konuştuğunu iddia etti. Enver Altaylı ifadesinde şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Bakanı General Flynn'e FETÖ aleyhinde beyanat vermesini sağladım. Daha sonra Türk Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tuğcu ile Zürih'de görüştüm. Anlatacağım konuları onunla paylaştım. O da devlet içerisinde bakanlarla görüşerek Bakanların Amerika ülkesine geldiler. FETÖ'nün iade edilmesine ya da Amerika'dan çıkarılmasını söyledi. Bu adam DEAŞ gibidir, bu ülkede yeri olamaz diye beyanat verdi. Bu beyanat üzerine Türkiye'den bir ekip gitti. İki Bakan gitti ve General Flynn'e sabah kahvaltısı yaptılar. Kahvaltıda Fetullah Gülen'in Amerika'dan Türkiye tarafına kaçırılmasına yardımcı olacağını dahi söyledi. Bu konu Türkiye'de ve dünyada basına intikal edince Güvenlik Bakanı Flynn istifa etti. Fetullah'ın bertaraf edilmesi için devlete yardımcı oldum ve olmaya da devam edeceğim. Amerikalı bakana bu konuşmayı ben yaptırdım. Amerikalı bakanın bana gönderdiği mailler de devlete yardımım anlaşılacaktır."

CIA'YE RAPOR HAZIRLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Enver Altaylı'nın temas halinde olduğu Amerikalı ve CIA yetkilileri bunlarla sınırlı değil.

İddianamede, Altaylı'nın çok sayıda CIA çalışanı ile irtibatının bulunduğu, bunlarla Türkiye'deki sosyal ve siyasal gelişme hakkında yazışmalar yaptığı, kritik gelişmelere ilişkin raporlar hazırladığı vurgulandı.

Altaylı'nın eski CIA çalışanı Duane Clarridge'in ile fotoğraflarının bulunduğu, söz konusu karenin 23 Şubat 2016'da çekildiği bildirildi.

İddianameye göre, Altaylı'dan ele geçen dijital materyalde, istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyeti sayılabilecek bilgi ve raporlar, aralarında CIA görevlilerinin de bulunduğu bazı kişilerle irtibatını gösteren kayıtlar, Türkiye'de askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı faaliyet yürütülmesi gerektiğine dair rapor ve notlar, yurt dışındaki bazı kişilerle yapılan yazışmalar ve darbe girişiminin ardından örgütün izleyeceği stratejilere ilişkin raporlar yer aldı.

"SİGNAL" İSİMLİ HABERLEŞME UYGULAMASI

Altaylı'dan ele geçen cep telefonunda, üst düzey FETÖ/PDY mensupları tarafından kullanıldığı bilinen "Signal" isimli haberleşme uygulaması bulundu.

Enver Altaylı'nın telefon verileri üzerinde yapılan çalışmada, Mümtazer Türköne, İbrahim Faruk Bayındır, Salih Yaylacı, Erkam Tufan'ın da bulunduğu bazı kişilerle irtibatı tespit edildi.

'DARBE ORTAMI' RAPORU

Dijital Materyal İnceleme Raporuna değinilen iddianamede, şüphelinin darbe girişiminden 5 ay önce Türkiye'de askeri darbe ortamı hazırlanmasına yönelik rapor hazırladığı belirtilerek şu tespitlere yer verildi:

"Rapora göre; şüpheli Enver Altaylı'dan ele geçirilen dijital materyallerde birçok özel ve istihbari bilgiler ile raporlar bulundu. Resimlerde CIA görevlileri, bazı uluslararası kişilerle fotoğrafları görüldü. Operasyonel İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma faaliyeti sayılabilecek raporlar bulundu. Dezenformatif ve provakatif raporlar hazırlandı. Türkiye'de bir askeri darbe ortamı hazırlamak amaçlı destabilizasyon faaliyeti yürütülmesi gerektiğine dair 18 Şubat 2016 tarihli rapor ve notlar bulundu. Notta açıkça, 'Devlete ve devlet yönetimine karşı adım adım ve planlı olarak kamuoyunu yaratmak ve miting hazırlıklarını yapmak, bu arada da, bizimle işbirliği içinde olan, İçişleri Bakanlığı (polisin) bünyesindeki ajanlarımızı kullanarak önümüzdeki dönemde mitinglerde ve gösterilerde, polise maksimum yetki vererek aşırı kaba kuvvet kullanmasını temin etmek, böylece milletin ve en önemlisi gençlerin, devlete ve polisine karşı öfkesini artırmak' gibi ifadeler bulunduğu tespit edildi."

FETÖ KİTABI HAZIRLIYORMUŞ!

Enver Altaylı verdiği ifadesinde eğer yakalanmasaydı FETÖ kitabı yazmayı düşündüğünü söyledi. İfadesinde Altaylı, Vekalet Savaşları ve FETÖ'nün yurtdışı yapılanması ve çalışmaları hakkında daha sonra kitap haline getirmek için belge ve bilgi topladığını iddia etti.

Bunun için Michael Semple adlı bir profesörle çalıştığını ileri süren Altaylı, "Son 2 yıldır genelde kitap çalışmaları nedeniyle İngiltere'nin Belfast şehrinde zamanımı geçirdim" ifadesini kullandı. Michael Semple ile Altaylı'nın arasında çok sayıda para akışının olduğu, Semple'nin de Afganistan uzmanı olduğu iddianamede yer aldı.

15 TEMMUZ'DA NEREDEYDİ VE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Enver Altaylı emniyette verdiği ifadesinde 15 Temmuz gecesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ben Ankara'ya sık sık dostlarımla bir araya gelmek için gelir giderim. Ben o gece Furkan Torlak, Mücahit Aslan ve eşim ile görüştüm. Önce Erol Olçok'u aradım, ulaşamayınca Mücahit Aslan'ı aradım. O da bulamamış, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Erol Bey'in İstanbul'da darbe girişimi sırasında öldüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. İnternet üzerinden görüşmelerimi whatsapp ve signal isimli programlar üzerinden yapmaktayım. Genellikle whatsapp üzerinden daha çok konuşurum."

DUGİN İÇİN NE DEDİ?

15 Temmuz gecesine ilişkin Rus stratejist Aleksandr Dugin ile ilgili görüşlerini de paylaşan Altaylı, "15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da olduğumu hatırlıyorum. Bu tarihten 1-2 gün önce Ankara'ya geldiğimi hatırlıyorum. Çünkü Temmuz ayının 14'ünde Ankara'daydım. O gün Ankara'da Aleksander Dugin isimli bir yazar da vardı. Kendisiyle görüşmedim ama o gün Ankara'da bir toplantıda olduğunu biliyordum. Kendisinin fikirlerini benimsemem. Kendisi Rus Şovenisti ve Avrasyacı'dır." dedi.

ALTAYLI RAPORUN SON HALİNİ VERMİŞ

Enver Altaylı, 15 Temmuz darbe girişiminin senaryo olduğunun anlatıldığı ve yurtdışındaki FETÖ'cü sözde gazeteciler tarafından kaleme alınan Stockholm Center for Freedom isimli medya kuruluşu tarafından hazırlanan rapora son halini verdiği görüldü. İddianamede raporun 28 Nisan 2017 tarihinde yayına hazırlandığı gün Enver Altaylı'ya ait bilgisayarda saat 17:52'de oluşturma ve değiştirme yapıldığı tespit edildi. Yani Altaylı'nın "Gerçeğin Peşinde" adlı operasyonel rapor piyasaya sürülmeden son değişiklikleri yaptığı görüldü.