Her taşın altından FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı çıkıyor! İşte 'Hacıbey'in ihanet dosyası

HER TAŞIN ALTINDA O VAR

İddianamede, Altaylı'nın Türkiye'ye kurulan bütün tuzakların ve oyunların altından çıktığı belirtiliyor. İddianameye göre, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine faaliyetler yürüten Altaylı, FETÖ'nün ikinci adamı Mustafa Özcan ile görüşerek Gezi Parkı kalkışması, dershanelerin kapatılması ve 17-25 Aralık darbe girişiminde olayların gidişatını da yönlendirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le de bizzat görüşen Altaylı'nın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomiye yapılan saldırıların yönetilmesinde de rolü olduğu tespit edildi.

