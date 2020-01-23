Her taşın altından FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı çıkıyor! İşte 'Hacıbey'in ihanet dosyası
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuplarla, dönemin kritik isimlerini FETÖ'ye fişlediği görülüyor. Türkeş'ten Özal'a, Demirel'den Kılıçdaroğlu'na siyasetçilerin yanına kadar sızan FETÖ tutuklusu eski MİT'çi Enver Altaylı, örgüt mensuplarının kritik noktalara gelmesini sağladı. Altaylı, devlete sızmanın yolunu açtı, devletin sırlarını CIA'e verdi, Halkbank Davası'nda Türkiye aleyhine çalıştı... İşte Başkan Erdoğan'ın da 2018 yılında bir Alman gazetecinin sorusu üzerine "Siz Enver Altaylı'yı tanır, geçmişinde neler olduğunu bilir misiniz?" şeklinde ihanetlerine dikkat çektiği FETÖ'nün kara kutusu "Hacıbey" kod adlı Enver Altaylı'nın ihanet dosyası!
1986 yılında Almanya vatandaşlığına geçen Altaylı, 1991 yılında Türkiye'ye döndüğünde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a danışmanlık yapmaya başladı. Altaylı, daha sonra dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ile çalıştı.
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Her dönemde örgütün fayda sağlayacağı isimlerle yan yana olan Enver Altaylı'nın son olarak da bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan ve daha önce de FETÖ ile ismi anılan Rasim Bölücek'le irtibatta olduğu tespit edildi. Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, eski MİT'çinin cep telefonundan Rasim Bölücek'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüşmek istediğine yönelik mesajlar bulunduğu belirtiliyor.
FETÖ'NÜN DEVLETE SIZMASININ YOLUNU AÇTI
Enver Altaylı ilişkileri sayesinde, FETÖ'nün devletin her kademesine sızmasının yolunu açtı. Hükûmetin en üstteki isimleriyle birebir çalışan Altaylı, örgüt mensuplarının kritik noktalara gelmesini sağladı. Altaylı tarafından sızdırılan, siyasi parti genel başkanlarının danışmanları sayesinde FETÖ'nün ürettiği jargon ve operasyonel söylemler parti politikası gibi gösterildi.
HER TAŞIN ALTINDA O VAR
İddianamede, Altaylı'nın Türkiye'ye kurulan bütün tuzakların ve oyunların altından çıktığı belirtiliyor. İddianameye göre, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine faaliyetler yürüten Altaylı, FETÖ'nün ikinci adamı Mustafa Özcan ile görüşerek Gezi Parkı kalkışması, dershanelerin kapatılması ve 17-25 Aralık darbe girişiminde olayların gidişatını da yönlendirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le de bizzat görüşen Altaylı'nın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomiye yapılan saldırıların yönetilmesinde de rolü olduğu tespit edildi.