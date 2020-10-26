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    • 26.10.2020 16:41
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    FETÖ ajanı 'nın sır görüşmeleri açığa çıktı! Önce CIA şefini, sonra Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'i aramış

    18 Ağustos'ta hakkında gözaltına kararı verilen Envet Altaylı, polise yakalanmamak için harekete geçti. Yerini değiştiren ve yeni bir simkart alan Altaylı, ABD'deki irtibatlarıyla iletişim kurdu. İddianamedeki ifadesinde "iki gün dinlenip teslim olacaktım" şeklinde konuşan Altaylı'nın ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede, iki günde ABD'deki 12 ayrı isimle 152 kez görüştüğü ve toplamda 3 saate yakın konuştuğu tespit edildi. Bu görüşmelerin 53’ü CIA’nın eski yöneticilerinden Alan Fiers ile 14’ü ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek ile yapılmış.

    Sabah
    Önce CIA şefini, sonra Kılıçdaroğlu'nun danışmanını aramış

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Enver Altaylı hakkında FETÖ mensubu eski MİT görevlisi Mehmet Barıner'in ifadeleri üzerine yakalama kararı çıkarıldığı yazıyor. Bu durumu haber alan Enver Altaylı ise kaçarak başka bir yere gidiyor. Burada yakalanmamak için tedbirler alıyor. Yakalandıktan sonraki ifadesinde "Bir iki gün dinlendikten sonra teslim olacaktım" diyor.

    DURUP DİNLENMEDEN KONUŞMUŞ
    Ama polis her yerde onu ararken Altaylı bazıları eski CIA mensubu olan ABD'deki kişilerle yoğun bir telefon trafiğine girmiş. Bu trafikte en dikkat çeken isimlerden biri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen Rasim Bölücek. Altaylı, Bölücek ile 14 ayrı görüşme yapmış.

    ALTAYLI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ BAZI ARADIĞI KİŞİLER VE DETAYLARI
    Alan Fiers: -    CIA'nın eski orta Amerika görev gücünün şefi- Toplam 1 saat 52 dakika 34 saniye süren 53 ayrı görüşme
    Max: 18 ayrı görüşme, toplamda 10 dakika 26 saniye
    Eireamhan Semple: 14 görüşme, toplamda 10 dakika 6 saniye


    Rasim Bölücek: Toplam 10 dakika 6 saniye süren, 9 ayrı telefon görüşmesi, iki kez whatsapp araması
    Boyd Bishop: 14 ayrı arama, toplam 27 dakika 31 saniye
    Eckard Schiewek: -Birleşmiş Milletler Afganistan Komisyonu (UNAMA) Taliban/El-Kaide izleme ekibi eski üyesi- 6 ayrı telefon görüşmesi
    Michael Douglas: Somali ve Irak gibi bölgelerde hava lojistik, güvenlik hizmetleri sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli SKA İnternational adlı şirketin yöneticisi. 11 dakika 54 saniye süren 7 ayrı görüşme
    Edwina Rogers: Üç ayrı görüşme, toplam 8 dakika 10 saniye
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    Haberler Güncel FETÖ ajanı Enver Altaylı'nın sır görüşmeleri açığa çıktı! Önce CIA şefini, sonra Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'i aramış