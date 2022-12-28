Savaşta yeni perde! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul' çağrısına set çekti... Canan Kaftancıoğlu yine ortada yok

İmamoğlu şunları söyledi;

"Bizim yetkimiz 2024 mart ayına kadar yapılmıştır. Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. İBB'de bizlerin hedefi, 2024 mart ayında en az yüzde 60'tır. Yetkimiz 2024 martına kadardır. İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır."

İKİNCİ KEZ SORULUNCA DURUMU DÜZELTTİ

Aynı soru Ekrem İmamoğlu'na aynı toplantıda bir kez daha soruldu.

"Hemen seçim yapalım vurgusu bence iddiamızı ortaya koyan bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bir genel seçim var. Böyle bir ortamda böyle bir vurguyu fiili olarak ifade ettiğini düşünmüyorum Genel Başkjanımızın. Sadece toplumdaki gücümüzü göstermenin özgüven cümlesidir bu."

Yaşananlar İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki savaşı birkez daha gözler önüne serdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU KATILMADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile 'şizofren - aptal' kavgası yaşayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu söz konusu toplantıya katılmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgayı yine Takvim.com.tr tüm ayrıntılarıyla haberleştirmişti.

APTAL ŞİZOFREN KAVASI VE MÜTEAHHİT LİSTESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği bilinen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" gibi ifadeler kullanmış İmamoğlu da İstanbul İl Başkanlığını basmıştı.

Son olarak Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun ihale çektiği vekillerin listesini verdi.











İddiaya göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun ihale verdiği 5 CHP'li ismi saptadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardı.

İsimleri gören Kemal Bey şoka uğradı. Çünkü aralarında en yakın kurmayı Erdoğan Toprak da var!