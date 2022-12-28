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    • 28.12.2022 12:30
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    Savaşta yeni perde! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul' çağrısına set çekti... Canan Kaftancıoğlu yine ortada yok

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çıkışı geldi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. " ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamalar İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki savaşı birkez daha gözler önüne serdi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik gerçekleştirilen terör soruşturmasına ilişkin yaptığı basın toplantısına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılmadı. Bu da diğer bir savaşın kanıtı oldu.

    takvim.com.tr
    Savaşta yeni perde

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık savaşı verdiği Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çağrısına set çekti.

    İmamoğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken Kılıçdaroğlu'na "Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. " ifadeleriyle mesaj gönderdi.

    Aynı soru tekrar sorulunca bu kez düzeltme yapsa da İmamoğlu mesajını vermiş oldu... İşte Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşının son dönemde alevlenme sebebi ve karşılıklık 'İstanbul' çıkışları...

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Saraçhane'de sahneye çıktı.

    İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN 'SARAÇHANE' OPERASYONU
    Ekrem İmamoğlu'na en büyük destek Meral Akşener'den gelirken Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.

    HAMLELER PEŞ PEŞE YAPILDI
    İmamoğlu ve Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı hamleler geliyor.

    Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener "Fena çarparım" çıkışını yapmış ve "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha göstermişti.

    Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çıkışı geldi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN KARŞI OPERASYON: İSTANBUL'DA SEÇİMLER YENİLENSİN
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün internet medyasının temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakareti sonrası aldığı mahkumiyet cezası üzerinden İstanbul için manidar bir çıkış yaptı.

    Bir yandan Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Kılıçdaroğlu 'Meydan okuyoruz' diyerek şunları söyledi;

    "Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey'in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklere etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hala göreve başlatmıyor."

        EKREM İMAMOĞLU'NU HARCAYACAK
        Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu çıkışı Saraçhane Operasyonuna karşı 'Ekrem İmamoğlu'nu harcama' operasyonu olarak yorumlandı.

        Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile yaptığı ortaklıktan rahatsız olduğu bilinen Kılıçdaroğlu, bu hamle ile Ekrem İmamoğlu'na 'Sen cumhurbaşkanlığını bırak İstanbul'a bak' mesajı verirken olası bir seçimde İmamoğlu'nun kaybedip siyaset sahnesinden silinmesini planlandığı da konuşuldu. Takvim.com.tr iki isim arasında yaşanan krizi ayrıntılarıyla haberleştirdi.

        Takvim.com.tr'nin söz konusu haberi;

        EKREM İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA SET ÇEKTİ: ZAMANINDA OLACAKTIR
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik gerçekleştirilen terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İmamoğlu burada kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu'na set çekti.

        İmamoğlu şunları söyledi;

        "Bizim yetkimiz 2024 mart ayına kadar yapılmıştır. Seçimin tekrarı olmaz, zamanında olacaktır. İBB'de bizlerin hedefi, 2024 mart ayında en az yüzde 60'tır. Yetkimiz 2024 martına kadardır. İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır."

        İKİNCİ KEZ SORULUNCA DURUMU DÜZELTTİ
        Aynı soru Ekrem İmamoğlu'na aynı toplantıda bir kez daha soruldu.

        "Hemen seçim yapalım vurgusu bence iddiamızı ortaya koyan bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bir genel seçim var. Böyle bir ortamda böyle bir vurguyu fiili olarak ifade ettiğini düşünmüyorum Genel Başkjanımızın. Sadece toplumdaki gücümüzü göstermenin özgüven cümlesidir bu."

        Yaşananlar İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasındaki savaşı birkez daha gözler önüne serdi.

        CANAN KAFTANCIOĞLU KATILMADI
        Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile 'şizofren - aptal' kavgası yaşayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu söz konusu toplantıya katılmadı.

        CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgayı yine Takvim.com.tr tüm ayrıntılarıyla haberleştirmişti.

        APTAL ŞİZOFREN KAVASI VE MÜTEAHHİT LİSTESİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği bilinen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" gibi ifadeler kullanmış İmamoğlu da İstanbul İl Başkanlığını basmıştı.

        Son olarak Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun ihale çektiği vekillerin listesini verdi.





        İddiaya göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun ihale verdiği 5 CHP'li ismi saptadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardı.

        İmamoğlu'nun 'beş'ini bırakmıyor

        İsimleri gören Kemal Bey şoka uğradı. Çünkü aralarında en yakın kurmayı Erdoğan Toprak da var!



        1) ERDOĞAN TOPRAK



            2) ÖZGÜR KARABAT



            3) GÖKHAN ZEYBEK



            4) TURAN AYDOĞAN
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                Haberler Güncel Savaşta yeni perde! Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul' çağrısına set çekti... Canan Kaftancıoğlu yine ortada yok
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