Ekremciler-Kemalciler kavgasında yeni perde! Kaftancıoğlu ihaleci milletvekillerinin listesini Kılıçdaroğlu'na verdi: Kim bu iki sürpriz isim?

Saraçhane tiyatrosuyla arkasına Meral Akşener'in desteğini alan Ekrem İmamoğlu adaylık için açıktan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına aldı. Su altından uzun süredir devam eden ancak mahkeme kararıyla gün yüzüne çıkan kavgada Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. "İmamoğlu 16 milyona hizmet etmeye devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu parti içinde Ekremci avına çıktı.
Partide Ekremciler ve Kemalciler arasında saflar netleşirken, tarafların sert hamlelerine gün aşırı bir yenisi ekleniyor. Şizofren kavgasının ardından Bay Kemal'in yanında taraf tutan Canan Kaftancıoğlu'ndan 'ihaleci vekiller' adımı geldi.
ANTALYA OPERASYONU KET YEDİ
Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür köşesinde 'ihale vekiller' adımının detaylarını paylaştı:
Önümüzdeki 10-15 gün hem masada hem de CHP içinde çok sert geçecek. Konya çıkışı da gösterdi ki İmamoğlu durdurulamıyor.
Konya operasyonuyla da istediğini elde etmiş görünüyor. Aynı şeyi Antalya'da da yapmak istemiş ama son günlerde rotayı Kılıçdaroğlu'na çeviren Muhittin Böcek izin vermemiş.
Savaşın en sert sürdüğü il ise hiç kuşkusuz İstanbul. Canan Kaftancıoğlu'nun fiili il başkanlığının bu hafta biteceği konuşuluyor. Yerine kim gelir bilinmez ama Kaftancıoğlu, giderayak İmamoğlu'na yönelik ithamlarını daha da artırıyor.
İHALECİ MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ
Sık sık "müteahhit kafalı" dediği İmamoğlu'nu şimdi "ihaleci milletvekilleri" listesiyle vuruyor. Kulislerde Kaftancıoğlu'nun, genel başkanı Kılıçdaroğlu'na İBB Belediyesi'nden yani İmamoğlu'ndan yüklü ihale alan milletvekili listesi verdiği konuşuluyor.