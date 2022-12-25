Ekremciler-Kemalciler kavgasında yeni perde! Kaftancıoğlu ihaleci milletvekillerinin listesini Kılıçdaroğlu'na verdi: Kim bu iki sürpriz isim?

ANTALYA OPERASYONU KET YEDİ

Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür köşesinde 'ihale vekiller' adımının detaylarını paylaştı:

Önümüzdeki 10-15 gün hem masada hem de CHP içinde çok sert geçecek. Konya çıkışı da gösterdi ki İmamoğlu durdurulamıyor.

Konya operasyonuyla da istediğini elde etmiş görünüyor. Aynı şeyi Antalya'da da yapmak istemiş ama son günlerde rotayı Kılıçdaroğlu'na çeviren Muhittin Böcek izin vermemiş.