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    • 25.12.2022 09:11
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    • 25.12.2022 09:29
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    Ekremciler-Kemalciler kavgasında yeni perde! Kaftancıoğlu ihaleci milletvekillerinin listesini Kılıçdaroğlu'na verdi: Kim bu iki sürpriz isim?

    CHP içindeki adaylık yarışında taraflar neredeyse her gün yeni bir silahla meydana iniyor. Ekremciler-Kemalciler kavgasında gündemi değiştirecek bir adım atıldı. Şizofren kavgasıyla araları açılan Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu bu kez ihaleciler üzerinden karşı karşıya geleceğe benziyor. Kaftancıoğlu, İBB'den yüklü ihale alan milletvekillerinin listesini Kemal kılıçdaroğlu'na sundu. Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Özgür Karabat gibi İmamoğlu'na yakın isimlerin olduğu listede iki de sürpriz isim bulunuyor.

    Ekremciler-Kemalciler kavgasında yeni perde!

    Saraçhane tiyatrosuyla arkasına Meral Akşener'in desteğini alan Ekrem İmamoğlu adaylık için açıktan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına aldı. Su altından uzun süredir devam eden ancak mahkeme kararıyla gün yüzüne çıkan kavgada Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. "İmamoğlu 16 milyona hizmet etmeye devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu parti içinde Ekremci avına çıktı.

    Partide Ekremciler ve Kemalciler arasında saflar netleşirken, tarafların sert hamlelerine gün aşırı bir yenisi ekleniyor. Şizofren kavgasının ardından Bay Kemal'in yanında taraf tutan Canan Kaftancıoğlu'ndan 'ihaleci vekiller' adımı geldi.

    ANTALYA OPERASYONU KET YEDİ
    Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür köşesinde 'ihale vekiller' adımının detaylarını paylaştı:
    Önümüzdeki 10-15 gün hem masada hem de CHP içinde çok sert geçecek. Konya çıkışı da gösterdi ki İmamoğlu durdurulamıyor.

    Konya operasyonuyla da istediğini elde etmiş görünüyor. Aynı şeyi Antalya'da da yapmak istemiş ama son günlerde rotayı Kılıçdaroğlu'na çeviren Muhittin Böcek izin vermemiş.

    Savaşın en sert sürdüğü il ise hiç kuşkusuz İstanbul. Canan Kaftancıoğlu'nun fiili il başkanlığının bu hafta biteceği konuşuluyor. Yerine kim gelir bilinmez ama Kaftancıoğlu, giderayak İmamoğlu'na yönelik ithamlarını daha da artırıyor.

    İHALECİ MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ
    Sık sık "müteahhit kafalı" dediği İmamoğlu'nu şimdi "ihaleci milletvekilleri" listesiyle vuruyor. Kulislerde Kaftancıoğlu'nun, genel başkanı Kılıçdaroğlu'na İBB Belediyesi'nden yani İmamoğlu'ndan yüklü ihale alan milletvekili listesi verdiği konuşuluyor.

        O listede olduğu söylenen Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Özgür Karabat gibi isimlerin İmamoğlu ile yakınlığı zaten biliniyor. Ama sürpriz iki isimden daha söz ediliyor.

        Birinin Erdoğan Toprak olduğu iddia edilirken diğeri bilinmiyor. Acaba listeyi Kaftancıoğlu açıklar mı?

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        SARAÇHANE TİYATROSU KAVGAYI ZİRVEYE TAŞIDI
        Mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

        Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekmişti.

        Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj vermişti.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E TEPKİ
            CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

            "İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
            Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.

            Daha önce "Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

            MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" demişti.

            "İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"
            Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

            "Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

            Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

            AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BÖYLE AHMAKLIK GÖRMEDİM
            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışmasın' uyarısına ve CHP'lilerin eleştirilerine gönderme yapan Akşener, "Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim." dedi.

                Akşener sunucu İlker Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu adaylığını getirirse tutumunuz nasıl olur?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu talep gelsin, görelim. Partimle görüşürüm. Aday olmayı istemek herkesin hakkıdır." ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.


                MASA DAĞILMAYA YAKIN
                Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.

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                Haberler Güncel Ekremciler-Kemalciler kavgasında yeni perde! Kaftancıoğlu ihaleci milletvekillerinin listesini Kılıçdaroğlu'na verdi: Kim bu iki sürpriz isim?
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