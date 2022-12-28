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    • 28.12.2022 11:46
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    • 28.12.2022 11:58
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    Ücretsiz toplu ulaşım vaadiyle ilgili soruyu cevaplayamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzü düştü: "Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz"

    Son dakika haberi! 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden itibaren ulaşıma zam üstüne zam yaptı. İstanbul'da ulaşıma gelen zamlar ve daha önce verdiği vaatlerle ilgili, basın toplantısında kendisine sorulan soruya cevap veremeyen İmamoğlu, "Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Soruyu cevaplayamadı yüzü düştü!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanan, bozulan ve zamanında gelmeyen toplu taşıma hizmetlerine bir zam daha getirdi.

    SORUYU CEVAPLAYAMADI YÜZÜ DÜŞTÜ! "ŞU ANDA FARKLI BİR KONU KONUŞUYORUZ" | VİDEO İZLE



    TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 29.10 ZAM
    Adaylığı döneminde 'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yaptı. Yapılan zamlar sonrası İstanbullular İBB yönetimine tepki göstermişti.


    3.5 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 155 ZAM
    İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, "Gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar topu taşıma araçlarına ücretsiz binecek" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu; 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz..." vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra toplu taşımaya 3 buçuk yılda yaklaşık yüzde 155.8 oranında zam yapıldı.

    CHP'NİN ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİ | VİDEO İZLE

    CHP ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SERVİS VAAD ETMİŞTİ
    CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencilerine servisin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı.

    Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirmişti.



    Fotoğrafta: Toplu ulaşım zamları sorulan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

    VAAT SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ
    İmamoğlu İstanbul'da ulaşıma gelen zamlar sonrası daha önce verdiği vaatlerle ilgili basın toplantısında kendisine sorulan soruya cevap veremedi.

        Bir muhabirin 2019 seçimlerinden önce CHP'nin yayınladığı programda tüm CHP'li belediyelerde öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağı vaadini hatırlatıp sorduğu, "Sizin de seçim vaatleriniz arasında İstanbul'da ulaşıma harcadağı paranın azaltılması var. Ancak, 2022'nin başından bu yana ulaşıma yüzde 80'nin üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair verdiğiniz vaatleri yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" soruya cevap veremedi.

        YÜZÜ DÜŞTÜ KONUYU KAPATTI
        Vaat ve ulaşıma zam sorusu geldiğin yüzü değişen İmamoğlu, konuyu anında kapatarak, "Hanımefendi basın mensububumuzu ulaşımla ilgili başka bir platformda ağırlamaktan memnuniyet duyarız, şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz." dedi.

        UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.

            Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

            Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.

            Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

                OKUL SERVİS ÜCRETLERİ
                Okul servisi ücretlerine ise yılın ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 352,15 liradan 422,41 liraya yükseltildi.



                BAKANLIK KARAR ŞERF KOYDU
                Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, karara muhalefet şerhi koydu.

                Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin yapması gereken en önemli temel görevlerinden birinin toplu taşıma olduğunu söyledi. Ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

                Öte yandan zamlara ilişkin söz konusu yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

                Buna göre;
                • Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
                • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
                • Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
                • Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
                • Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,


                • Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
                • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
                • Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
                • Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
                • Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,


                    • Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
                    • Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
                    olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

                    İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM | VİDEO İZLE

                    İSTANBULKART'A YÜZDE 100 ZAM GELMİŞTİ
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) son olarak 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelini 25 liradan 50 liraya yükselterek yüzde 100 artış yapmıştı.

                    Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

                    Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

                    ZAMLI TARİFE İNTERNET SİTESİNDE
                    Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.

                    İşte kalem kalem bindirim;

                    İSTANBULLULARIN BÜTÇESİ SARSILDI!
                    Üst üste yapılan zamlarla bütçeleri sarsılan vatandaşlar duruma tepkili, 'ucuzlatacağız' vaadiyle göreve gelen İmamoğlu'nun seçmenleri kandırdığını dile getirdiler.

                        Bir İstanbullu AK Parti döneminde ulaşımda ödenen hizmet bedelinin ucuzluğuna dikkat çekerek, CHP döneminde ödenen 8 liranın fazlalığına tepki gösterdi.

                        Genç bir İstanbullu ise öğrenci kartlarına verilen zammı eleştirerek, 60 lira talep edilmesinin fazla olduğunu söyledi.

                        ŞUBAT AYINDA YÜZDE 92'YE VARAN ZAM YAPILMIŞTI
                        İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.

                        Buna göre, Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı.

                        NİSAN AYINDA ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM YAPILMIŞTI
                        İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Nisan ayında ulaşıma 40 zam yapmıştı.

                        Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) akaryakıta gelen zamlar nedeniyle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması önerisi görüşülmüştü.

                        Müzakerelerin ardından teklif kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ise karara şerh düşmüştü.

                            TAM ELEKTRONİK BİLET 5,48'DEN 7,67 LİRAYA YÜKSELDİ
                            Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükselmişti.

                            MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ 16,97 LİRA OLDU
                            Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıkmıştı.

                            Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükselmişti.

                            Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıkmıştı.

                            METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU
                            Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükselmişti.

                            ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ
                            Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e artmıştı.

                            Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükselmişti.

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