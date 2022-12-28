Ücretsiz toplu ulaşım vaadiyle ilgili soruyu cevaplayamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzü düştü: "Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanan, bozulan ve zamanında gelmeyen toplu taşıma hizmetlerine bir zam daha getirdi.
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TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 29.10 ZAM
Adaylığı döneminde 'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yaptı. Yapılan zamlar sonrası İstanbullular İBB yönetimine tepki göstermişti.
Seçimden önce, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" diyen İmamoğlu yönetimindeki İBB, 2021'den bu yana toplu ulaşıma 4 defa zam yaptı:— Takvim (@takvim) December 27, 2022
▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam
▪️2021 Aralık: Yüzde 36.2 zam
▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam
▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10 zam pic.twitter.com/l2w5CVRBd2
3.5 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 155 ZAM
İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, "Gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar topu taşıma araçlarına ücretsiz binecek" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu; 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz..." vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra toplu taşımaya 3 buçuk yılda yaklaşık yüzde 155.8 oranında zam yapıldı.
CHP'NİN ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİ | VİDEO İZLE
CHP ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SERVİS VAAD ETMİŞTİ
CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencilerine servisin ücretsiz olacağı açıklanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı.
Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirmişti.
Fotoğrafta: Toplu ulaşım zamları sorulan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
VAAT SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ
İmamoğlu İstanbul'da ulaşıma gelen zamlar sonrası daha önce verdiği vaatlerle ilgili basın toplantısında kendisine sorulan soruya cevap veremedi.