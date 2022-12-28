Ücretsiz toplu ulaşım vaadiyle ilgili soruyu cevaplayamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzü düştü: "Şu anda farklı bir konuyu konuşuyoruz"

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

Okul servisi ücretlerine ise yılın ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 352,15 liradan 422,41 liraya yükseltildi.





BAKANLIK KARAR ŞERF KOYDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, karara muhalefet şerhi koydu.

Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin yapması gereken en önemli temel görevlerinden birinin toplu taşıma olduğunu söyledi. Ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan zamlara ilişkin söz konusu yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.