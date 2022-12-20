CHP'daki adaylık kavgası alev aldı! İmamoğlu Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpası itiraf etti: "Arayıp bilgilendirmedik"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Almanya'dan Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı. İki gün süren şov sonrası Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yasak getirdiği ortaya çıktı.
BAY KEMAL'E YENİ OPERASYON
Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası harekete geçen İmamoğlu, Habertürk yazarı Fatih Altaylı üzerinden yeni bir operasyona girişti. Sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nu programına davet eden Altaylı, "Sayın İmamoğlu size verilen cezayı ve sonrasındaki tüm süreci ve bundan sonrasını konuşmak üzere pazartesi ya da Salı günü size hangisi uygunsa Teke Tek' bekliyorum." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI SOSYAL MEDYA BASKISI
İmamoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini programa davet ettirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmayı planladı. Zira iki günlük şov sonrası özellikle sosyal medyada "6'lı masanın adayı Ekrem İmamoğlu" algısı yürüten CHP'deki Ekremciler ve İyi Partililer adaylık yarışından çekilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'na büyük bir baskı yapıyor.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya grup toplantısına çağırdı.
KILIÇDAROĞLU MAKAMINDA İMAMOĞLU'NU KABUL ETTİ | VİDEO İZLE
Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu kameralara poz verirken Kılıçdaroğlu'nun rahat ve kendinden emin tavırları dikkat çekti.