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    • 19.12.2022 20:01
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    CHP'den bir skandal daha! AK Partililere ve Başkan Erdoğan'da küfürler eden İdil Solgun İBB'de işe alındı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde imza atılan skandallara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaretler ve küfürler yağdıran İdil Solgun'a yeni bir görev daha verildi! Daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcılığını yapan İdil Solgun'un İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda işe alındığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP küfürbaz sever

    Cumhuriyet Halk Partisi milleti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan isimleri beslemeye devam ediyor.

    Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl BaşkanI Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun'un İBB'de işe alındığı öğrenildi.

    İDİL SOLGUN İBB'DE İŞE SOKULDU
    İstanbul CHP Gençlik Kolları YK üyesi İdil Solgun, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'de Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda işe alındı.

    İDİL SOLGUN'UN SKANDALLARI
    İBB'de işe sokulan İdil Solgun'un ettiği küfürler ve hakaretler ise sosyal medya paylaşımlarıyla sabit.

    ERDOĞAN'A KÜFÜR ETTİ
    Solgun'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal bir küfür kullanarak "Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım" yazdığı görüldü.

        "AK PARTİLİLER ARABALARINA GAZ BOMBASI ATMALI" DEDİ
        Sosyal medyada yer alan iletileri arasında farklı içerikli paylaşımları bulunan Solgun'un, "AKP bayraklarıyla mitinge giden arabaların hepsinin içine gaz bombası atıcan bakalım nasıl oluyomuş o zaman konvoyla düt düt nah giderler" diyerek AK Partililerin ölmesini istediği anlaşıldı.

        O skandalardan bazıları şu şekilde;

        HEM KÜFÜRBAZA KOL KANAT HEM CHP'LİYE TORPİL
        İdil Solgun'un İBB'de işe alınması hem CHP'nin küfürbazlara kol kanat gerdiğini gösterirken hem de İBB'nin CHP'lilere torpil yaparak işe aldığının kanıtı oldu.
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        HangiKredi
        Haberler Güncel CHP'den bir skandal daha! AK Partililere ve Başkan Erdoğan'da küfürler eden İdil Solgun İBB'de işe alındı
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