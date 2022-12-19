CHP'den bir skandal daha! AK Partililere ve Başkan Erdoğan'da küfürler eden İdil Solgun İBB'de işe alındı

Cumhuriyet Halk Partisi milleti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan isimleri beslemeye devam ediyor.
Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl BaşkanI Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun'un İBB'de işe alındığı öğrenildi.
İDİL SOLGUN İBB'DE İŞE SOKULDU
İstanbul CHP Gençlik Kolları YK üyesi İdil Solgun, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'de Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda işe alındı.
İDİL SOLGUN'UN SKANDALLARI
İBB'de işe sokulan İdil Solgun'un ettiği küfürler ve hakaretler ise sosyal medya paylaşımlarıyla sabit.
ERDOĞAN'A KÜFÜR ETTİ
Solgun'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal bir küfür kullanarak "Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım" yazdığı görüldü.