Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri açıklaması!

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan ve mekanlarda tedbirler artırılacak. İl Sağlık Müdürlüğü'nde yeterli kadar personel görevlendirilerek acil servislerde yeteri kadar sağlık hizmeti verilecektir.
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı.
Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan ve mekanlarda tedbirler artırılacak.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde yeterli kadar personel görevlendirilerek acil servislerde yeteri kadar sağlık hizmeti verilecektir.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda ilimizde yılbaşı güvenlik tedbirleri alınmıştır.
Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası için söz konusu Genelgede belirtilen güvenlik tedbirlerinin yanı sıra İlimizde vatandaşlarımızın, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce aşağıdaki tedbirlerin alınması da uygun görülmüştür.
Bu kapsamda;
1) Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekânları, restoran, kafe, vb. yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacaktır.