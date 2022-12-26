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    • 26.12.2022 17:13
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    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Akşener'in 'Saraçhane Operasyonu' sonrası manidar çıkış: İstanbul seçimleri yenilensin

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan manidar 'İstanbul' çıkışı... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı hamleler geliyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener 'Fena çarparım' çıkışını yapmış ve "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha göstermişti. Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çıkışı geldi. İşte savaşın detayları...

    takvim.com.tr
    Bay Kemal’den karşı operasyon

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık savaşında adeta kan gövdeyi götürüyor.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Saraçhane'de sahneye çıktı.

    İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN 'SARAÇHANE' OPERASYONU
    Ekrem İmamoğlu'na en büyük destek Meral Akşener'den gelirken Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.

    HAMLELER PEŞ PEŞE PATLADI
    İmamoğlu ve Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı hamleler geliyor.

    Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener "Fena çarparım" çıkışını yapmış ve "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha göstermişti.

    Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çıkışı geldi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİDAR ÇIKIŞ: İSTANBUL'DA SEÇİMLER YENİLENSİN
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün internet medyasının temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakareti sonrası aldığı mahkumiyet cezası üzerinden İstanbul için manidar bir çıkış yaptı.

    Bir yandan Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Kılıçdaroğlu 'Meydan okuyoruz' diyerek şunları söyledi;

    "Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey'in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklere etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hala göreve başlatmıyor."

        EKREM İMAMOĞLU'NU HARCAYACAK
        Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu çıkışı Saraçhane Operasyonuna karşı 'Ekrem İmamoğlu'nu harcama' operasyonu olarak yorumlandı.

        Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile yaptığı ortaklıktan rahatsız olduğu bilinen Kılıçdaroğlu, bu hamle ile Ekrem İmamoğlu'na 'Sen cumhurbaşkanlığını bırak İstanbul'a bak' mesajı verirken olası bir seçimde İmamoğlu'nun kaybedip siyaset sahnesinden silinmesini planlandığı da konuşuldu.

        Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

        AKŞENER SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Kimseden izin almam. Bunu söyleyeni çarparım, seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" sözleri de soruldu.

        Konuyla ilgili net bir cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade ederek soruyu geçiştiri.

        SARAÇHANE OPERASYONU VE SONRASINDA YAŞANANLAR
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' savaşı kızıştırdı.

        YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

        AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

        16 MİLYON VE 84 MİLYON SÖYLEMİ
        Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.

        Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E TEPKİ
        CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

            "İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
            Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.

            Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

            MERAL AKŞENER'DEN YANITLAR: FENA ÇARPARIM
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz Cuma günü Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.

            Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.

            "İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"
            Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

            "Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

            İMAMOĞLU ISRARI: BU ŞARKI BİTER

            Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

            AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BÖYLE AHMAKLIK GÖRMEDİM
            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışmasın' uyarısına ve CHP'lilerin eleştirilerine gönderme yapan Akşener, "Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim." dedi.

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