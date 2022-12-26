Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık savaşında adeta kan gövdeyi götürüyor.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Saraçhane'de sahneye çıktı.
İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN 'SARAÇHANE' OPERASYONU
Ekrem İmamoğlu'na en büyük destek Meral Akşener'den gelirken Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.
HAMLELER PEŞ PEŞE PATLADI
İmamoğlu ve Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı hamleler geliyor.
Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişlerimize karışma" uyarı sonrası Meral Akşener "Fena çarparım" çıkışını yapmış ve "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha göstermişti.
Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul'da seçimler yenilensin' çıkışı geldi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİDAR ÇIKIŞ: İSTANBUL'DA SEÇİMLER YENİLENSİN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün internet medyasının temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakareti sonrası aldığı mahkumiyet cezası üzerinden İstanbul için manidar bir çıkış yaptı.
Bir yandan Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Kılıçdaroğlu 'Meydan okuyoruz' diyerek şunları söyledi;
"Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey'in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklere etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hala göreve başlatmıyor."