Hayvanlara mikroçip uygulaması uzatılacak mı? Bakan Kirişci açıkladı: "Genel gidişatına bakarak değerlendireceğiz"

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

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