Hayvanlara mikroçip uygulaması uzatılacak mı? Bakan Kirişci açıkladı: "Genel gidişatına bakarak değerlendireceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı.
Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.
Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.