İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanan, bozulan ve zamanında gelmeyen toplu taşıma hizmetlerine bir zam daha getirdi.
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM | VİDEO İZLE
TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 29.10 ZAM
Adaylığı döneminde 'İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız' vaadinde bulunan İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yaptı.
3.5 YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 155 ZAM
İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, "Gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar topu taşıma araçlarına ücretsiz binecek" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu; 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz..." vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra toplu taşımaya 3 buçuk yılda yaklaşık yüzde 155.8 oranında zam yapıldı. Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltmişti.
UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.
Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.
Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.
Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.