KK - Akşener çatışıyor, masanın ayağı sallanıyor! Nevşin Mengü'den 'kriz' itirafı: "Mabadımdam uydurmuyorum, yüz katını biliyorum"

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM

Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.



Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.