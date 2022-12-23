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    • Güncel
    • 23.12.2022 18:24
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    • 23.12.2022 19:03
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    KK - Akşener çatışıyor, masanın ayağı sallanıyor! Nevşin Mengü'den 'kriz' itirafı: "Mabadımdam uydurmuyorum, yüz katını biliyorum"

    Kılıçdaroğlu- Akşener – İmamoğlu üçgeninde Saraçhane’deki adaylık tiyatrosunun yol açtığı gerilim, giderek büyüyor. Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya çağırıp saksı muamelesi yapan, Meral Akşener’e de "İç işlerimize karışma, baba ile oğlun arasına girme’’ mesajı veren Kılıçdaroğlu'na Akşener'den çok sert bir tepki geldi. Akşener, "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimseden izin almam. Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek" dedi. Öte yandan Takvim.com.tr'nin satır satır manşet manşet dikkat çektiği 6'lı masadaki krize ilişkin fondaş Nevşin Mengü, "Masada anlaşmazlıklar var derken bunu mabadımdan uydurmuyorum. Size aktarılanların yüz katı bilgisi bana masadaki siyasilerden geliyor" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masada derin kriz: Mabadımdan uydurmuyorum

    Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne oluyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Bu belirsizlik ortamında, geride bıraktığımız günlerde CHP ve İYİ Parti'yi birbirine düşüren bir olay yaşandı.



    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek, merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.

    6'lı masada kriz! Nevşin Mengü itiraf etti


    Akşener sarılıp destek verdiği, ''Çak! Yeni başlıyoruz'' dediği İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.

    Ablasından (Meral Akşener) rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu ise, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak ''Kararlıyım, gencim, yolum uzun'' dedi ve oyuna girme ihtimali olan bir oyuncu olduğunun altını çizerek 6'lı masaya selam çaktı.

    İMAMOĞLU'NA AYAR ÇEKTİ, AKŞENER'İ FIRÇALADI
    Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni oldukça sinirlendirdi. CHP'li İBB Başkanı'na Saraçhane'deki kürsüden '16 milyona hizmet et' diyerek 'senin yerin belediye' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' dedi. Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir hamle daha geldi.

    'GEL BAKALIM EKREM' VAKASI…
    İmamoğlu'nu TBMM Grup Toplantısı için Ankara'ya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu, aralarındaki ilişkiyi 'Baba – oğlul' olarak tanımladı. Uzunca bir konuşma yapan CHP lideri, 'Bay Kemal'i bekleyin' diyerek sözlerini noktaladı ve Ekrem İmamoğlu'na tek kelime de olsa kürsüde konuşma hakkı tanımadı.

    Bu durum Muharrem İnce'ye yapılan 'Gel Bakalım Muharrem' vakasından sonra, İmamoğlu'na yapılan 'Gel Bakalım Ekrem' muamelesi olarak yorumlandı.

    İmamoğlu'na yakın medya ve isimler de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'dan ayağına saksı muamelesi yapmak için çağırdığını yazarak CHP liderine tepki gösterdi.

        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.

        Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

        Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.



        TAKVİM.COM.TR SATIR SATIR MANŞET MANŞET SÜRECİ YAZDI
        Takvim.com.tr yaşanan bu süreçte tüm gelişmeleri en ince detayına kadar takip ederek okuyucularına ulaştırdı. Manşet manşet yaşanan krize dikkat çekti.

        Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu yakınlaşmasını, Kılıçdaroğlu'nun saf dışı bırakılmak istenmesini, CHP içerisindeki Ekremciler ve Kemalciler çatışmasını, İYİ Parti tarafından Kılıçdaroğlu'nun önüne çekilen engelleri aktardı...

        6'lı masada kriz! Nevşin Mengü itiraf etti: "Mabadımdam uydurmuyorum, yüz katını biliyorum"

        Yaşanan kriz, CHP tarafından fonlanan medya ve gazetecilerin de şu sıralar gündeminde.

        Fondaş Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu- Meral Akşener- Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde yaşanan adaylık savaşına ilişkin konuştu ve masadaki anlaşmazlıklara dikkat çekti.



        "ANLAŞMAZLIKLAR VAR DERKEN BUNU MABADIMDAN UYDURMUYORDUM"
        Youtube yayınında takipçilerine süreci yorumlayan Mengü, "Altılı masada anlaşmazlıklar var derken bunu mabadımdan uydurmuyorum. Size aktarılanların yüz katı bilgisi bana masadaki siyasilerden geliyor. Onlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel KK - Akşener çatışıyor, masanın ayağı sallanıyor! Nevşin Mengü'den 'kriz' itirafı: "Mabadımdam uydurmuyorum, yüz katını biliyorum"
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