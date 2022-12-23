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    Kılıçdaroğlu tarafından saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'nun imdadına Sözcü ve Cumhuriyet yetişti

    İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Ankara'ya gitti. Konuşması cebindeydi. Ama çıkarılmadığı kürsüyü, uzaktan izledi! Bunun üzerine Sözcü ve Cumhuriyet devreye girdı. Özel ağırladıkları Ekrem Bey'e manşetten söz hakkı verdı: Kemal Bey beni konuştursaydı teşekkü edecektim.

    Kürsüye çıkamadı manşete çıktı

    İmamoğlu, Akşener ile Saraçhane Meydanı'na çıktı. Adaylık provası yaptı. Bu görüntü, Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bıraktı. Kemal Bey de durumu telafi etmeye çalıştı. İmamoğlu'nu grup toplantısına çağırdı. Ama kürsüye çıkarmadı. Bu da Ekrem Bey'i kızdırdı!



    İlginç bir şekilde, mahallenin 2 gazetesinde manşete çıktı. Bir gün önce söyleyemediklerini anlattı. Sözcü Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın "Bize yaptığını duysanız, ağırınıza gider" dediği İmamoğlu'nu haber yapması işin renginin değiştiğini kanıtladı!



    BİZE YAPTIKLARINI İMAMOĞLU'NA SORUN
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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu tarafından saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'nun imdadına Sözcü ve Cumhuriyet yetişti
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