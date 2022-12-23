Kılıçdaroğlu tarafından saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'nun imdadına Sözcü ve Cumhuriyet yetişti

İmamoğlu, Akşener ile Saraçhane Meydanı'na çıktı. Adaylık provası yaptı. Bu görüntü, Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bıraktı. Kemal Bey de durumu telafi etmeye çalıştı. İmamoğlu'nu grup toplantısına çağırdı. Ama kürsüye çıkarmadı. Bu da Ekrem Bey'i kızdırdı!