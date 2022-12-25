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    • 25.12.2022 23:59
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    • 26.12.2022 00:21
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    Ekrem İmamoğlu’nun Konya’daki tiyatrosu kısa sürdü! Yanına gelen genç kızın kim olduğu ortaya çıktı

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her türlü oyunu sergileyen İmamoğlu Konya’da yeni bir tiyatroya imza attı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konya ziyareti sırasında yanına gelip şikayetlerde bulunan genç kızın, daha önce İmamoğlu’nun farklı illerdeki programları ve İBB reklamlarında da görüldüğü ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’ndan Konya’da yeni tiyatro!

    2023 seçimlerine giderayak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her türlü oyunu tezgahı düzenlemeye devam ediyor.



    Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aralarında olduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz." ifadeleriyle ortak bir bildiri yayımlamış olsa da Ekrem İmamoğlu adaylık için gövde gösterisi yapmaya devam ediyor.

    KONYA'DA YENİ TİYATRO
    Meral Akşener ile el ele vererek mağduriyet tiyatrosu oluşturarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için el ovuşturan Ekrem İmamoğlu bu sefer de Konya'da yeni bir tiyatroya imza attı.



    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konya ziyareti sırasında yanına gelip şikayetlerde bulunan genç kızın, daha önce İmamoğlu'nun farklı illerdeki programları ve İBB reklamlarında da görüldüğü ortaya çıktı.



        GENÇ KIZ: BU ÜLKEDEN HİÇ UMUDUM YOK AMA GİTMEK İSTEMİYORUM
        Ekrem İmamoğlu'nun kameralar eşliğindeki ziyarette kolayca yanına kadar gelen ve ailesinin Antalya'da yaşadığını belirten genç bir kız İmamoğlu'na "Asla yılmayın, siz bizim umudumuzsunuz. Bizi yalnız bırakmayın, gerçekten çok yorulduk. Ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



        GENÇ KIZA SARILARAK ŞOV YAPTI
        İmamoğlu da genç kıza sarılarak, "Şuraya bakar mısın pırıl pırıl insanlar. Beraber çok çözüm bulacağız" yanıtını verdi.

        "HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
        Genç kız da "Biz Atatürk gençleriyiz. Her zaman yayınınızdayız. Her şey çok güzel olacak" sözlerini sarf etti.



        MANGIR MEDYANIN SÖZCÜSÜ DEVEREDE
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif haber sitesi Sözcü o anları "Genç hukukçu ile İmamoğlu arasında dikkat çeken diyalog" başlığıyla yayınladı.



            İBB REKLAMLARINDA BİLE YER ALMIŞ
            Konya'da sergilenen tiyatroda yer alan genç kızın Ekrem İmamoğlu'nun farklı illerdeki programları ve İBB reklamlarında da görüldüğü ortaya çıktı.



            VATANDAŞLAR TEPKİLİ: OYUNCULARI DEĞİŞTİRİN
            Twitter kullanıcıları İmamoğlu'na ve propagandasını yapan ajansa tepki gösterdi. İşte o tepkilerden öne çıkanlar...
            "Oyuncuları değiştirin"



            "Ekrem bey arkadaş kadrolu mu?
            Kaç lira maaş alıyor?
            Şimdiye kadar kaç il gezdi?"



                "Niye her yerde aynı kız oynuyor? Ajans'ın parası mı bitti?"



                İETT TİYATROSU
                Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun farklı illerdeki programları ve İBB reklamlarında da görüldüğü ortaya çıkan genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı İBB paylaşımındaki tiyatrosu da ortaya çıktı.



                "Benzin 20 iken seni almaya gelen bi mercedes olunca birşeyler başardığını anlıyosun" ifadelerine yer veren genç kızın paylaşımına, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili "Bilet 5,5 lirayken ve Başkan da 10 lira daha ekleyip üzerini denkleyebilmişken, mazotunu doldurup yola çıkabilmişsen ve sonuçta da eğer bir prensesi memnun edebildiysen, bugün de birşeyler başardığını anlıyorsun…" şeklinde karşılık veriyor.



                    EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME
                    Sosyal medya üzerinden sergilenen tiyatronun ardından, genç kız Ekrem İmamoğlu ile birebir görüşme yaparak sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunuyor.

                    KONYA'DA KILIÇDAROĞLU'NA GÖVDE GÖSTERİSİ
                    Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığında hala vazgeçmeyen Ekrem İmamoğlu, Konya'da Kılıçdaroğlu'na adeta gövde gösterisi yaptı.



                    Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da kendisine saksı muamelesi yapmasını sindiremeyen İmamoğul karşı atağa kalktı. Büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte Konya'da toplandı. 27 araçlık konvoyla gösteriye çıktı. Herkes şu yorumu yaptı: Kemal Bey, bak oğlun neler çeviriyor!



                    KONVOYDA YOK YOK
                    4 ADET MERCEDES VITO (BİRİ TUVALETLİ)
                    4 ADET PASSAT
                    5 ADET FORD CUSTOM (1000'E YAKIN OYUNCAK, KAHVE, ÇAY)
                    5 ADET OPEL INSIGNIA
                    2 ADET OTOBÜS
                    1 ADET ZIRHLI MERCEDES
                    6 FORD FOCUS

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                    İmamoğlu’ndan Konya’da yeni tiyatro!
                    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu’nun Konya’daki tiyatrosu kısa sürdü! Yanına gelen genç kızın kim olduğu ortaya çıktı
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