



Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aralarında olduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz." ifadeleriyle ortak bir bildiri yayımlamış olsa da Ekrem İmamoğlu adaylık için gövde gösterisi yapmaya devam ediyor.

KONYA'DA YENİ TİYATRO

Meral Akşener ile el ele vererek mağduriyet tiyatrosu oluşturarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için el ovuşturan Ekrem İmamoğlu bu sefer de Konya'da yeni bir tiyatroya imza attı.